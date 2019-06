Uruguay igualó 2-2 con Japón en la tercera fecha del Grupo C de la Copa América Brasil 2019 [VIDEO GOLES]

La Selección de Uruguay no pudo repetir lo mostrado en la primera fecha ante Ecuador, siendo sorprendido. Todo lo contrario sucedió con el combinado de Japón, que cambió por completo a comparación de la goleada que sufrieron a manos de Chile en el debut.

El inicio del partido tuvo a los nipones con presión alta, juego asociado y profundidad. Ante varios intentos por anotar, finalmente Koji Miyoshi logró decretar la ventaja para la Selección de Japón a los 24 minutos de juego, tras una gran jugada individual.

Sin embargo, la felicidad no duró demasiado, pues apareció Luis Suárez para empatar las acciones. El delantero del Barcelona convirtió desde el punto penal, tras una revisión en el VAR por una falta contra Edinson Cavani. A los 32' las acciones estaban igualadas.

El 'Matador' volvió ser protagonista a los 35', cuando sacó un terrible remate que remeció el travesaño. Tras ello, las emociones llegaron en el segundo tiempo, siendo otra vez la Selección de Japón la que se puso adelante en el partido, aprovechando la fragilidad defensiva rival.

A los 59', Koji Miyoshi encontró un rebote dentro del área y consumó su doblete, sorprendiendo a todos en la Copa América. No obstante, otra vez la Selección de Uruguay reaccionó casi de inmediato para colocar la paridad que no se terminó moviendo.

José María Giménez y su garra charrúa lo ayudaron para anotar de cabeza el 2-2, tras un espectacular centro de Nicolás Lodeiro. La repartición de puntos deja a Uruguay con 4 unidades en la punta del Grupo C, mientras que Japón suma el primero.

79' ¡UFFFF! Luis Suárez conecta de cabeza, pero el balón impacta en el travesaño.

65' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE URUGUAY! José María Giménez anota el empate de cabeza.

59' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE JAPÓN! Koji Miyoshi aprovecha un rebote dentro del área y decreta su doblete.

53' ¡UFFF! Edinson Cavani (Uruguay) recibe un genial pase entre líneas y tenía todo para anotar el 2-1. Define mal y el portero ataja.

46' El encuentro sigue en marcha.

DESCANSO: Uruguay 1-1 Japón

35' ¡UFFFF! Edinson Cavani saca un espectacular remate que remeció el travesaño de la portería de Japón.

32' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE URUGUAY! Luis Suárez anota de penal, tras revisión en el VAR.

24' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE JAPÓN! Koji Miyoshi anota tras una buena jugada individual.

20' Lodeiro (Uruguay) se muestra como el más movedizo, generando espacios por la izquierda.

15' Japón ataca con mucha gente, pero no puede con la dura defensa de Uruguay.

12' Uruguay ordenado, espera en su campo, pues le cede el balón al rival.

07' Remate de Luis Suárez de nuevo (Uruguay), pero hay un desvío y termina en el tiro de esquina.

02' ¡UFFF! Luis Suárez remata desde casi la mitad del campo. Casi anota un espectacular golazo.

01' La Selección de Japón da el primer toque y el partido está en marcha.

- Se entonan los himnos nacionales y el balón está a punto de moverse.

XI Japón: Kawashima; Sugioka; Ueda, Itakura, Tomiyasu, Iwata, Gaku, Nakajima, Miyoshi, Hiroki Abe y Okazaki.

XI Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt, Nahitan Nandez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro, Luis Suárez y Edinson Cavani.

América TV EN VIVO Uruguay vs Japón ONLINE Partido de HOY, jueves 20 de junio, inicia desde las 6.00 p.m. (hora de Lima) y 8.00 p.m. (hora de Montevideo) en el Arena de Gremio de Porto Alegre por duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019. Revisa los detalles previos, los horarios, los canales y los videos en el minuto a minuto de Libero.pe.

La Copa América 2019 solo tendrá un partido este viernes que será el Uruguay vs Japón desde las 6:00 p.m. / hora peruana. El otro encuentro por este mismo grupo C se disputará este viernes entre Chile vs Ecuador.

Uruguay vs Japón se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO esta noche desde las 6:00 p.m. / hora peruana y 8:00 p.m. / hora uruguaya, correspondiete al Grupo C de la Copa América 2019.

Perú 6:00 p.m.

Honduras – 5:00 p.m.

Costa Rica -. 5:00 p.m.

El Salvador – 5:00 p.m.

México – 6.00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

Panamá – 6:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) – 7:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Paraguay – 7:00 p.m.

Chile – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Tabla de posiciones y Resultados partidos Copa América 2019: Resultados

El Grupo C de la Copa América 2019 es liderado por Chile y Uruguay, ambos con 4 puntos. Ecuador y Japón cierran la tabla con 0 unidades. Hoy los charrúas podrían firmar su pase a la siguiente instancia del torneo continental.

Resultados Uruguay vs Japón Pronósticos y predicciones partidos hoy Copa América 2019

Uruguay vs Japón se enfrentan esta noche en el Arena do Gremio por el Grupo C de la Copa América 2019. Para este encuentro, las distintas casas de apuestan dan como favorito a la selección sudamericana.

Betsson | Uruguay 1.19, empate 7.30 y Japón 18.50

InkaBet | Uruguay 1.19, empate 7.0 y Japón 17.0

Bete365 | Uruguay 1.16, empate 7.00 y Japón 15

El partido entre Uruguay vs Japón será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, la comunidad colombiana lo hará a través de los canales de Vera Más, VTV EN VIVO (Uruguay) y TCC.

Uruguay deberá ratificar la capa de favorito ante Japón, un equipo en su mayoría sub-23 que todavía tiene muy reciente la abultada derrotada por 4-0 que sufrió ante Chile, actual bicampeón de la Copa América, el pasado lunes.

En el Arena do Grêmio de Porto Alegre, la capital de estado brasileña más próxima a Uruguay, coincidirán la selección que, junto a Colombia, mejor impresión dio en esta primera rueda de partidos y Japón, que fue el equipo que presentó la defensa más débil e inexperta de la Copa América 2019.

A Uruguay le puede bastar con un punto -empate contra Japón- para clasificarse a los cuartos de final de la Copa América si Ecuador no consigue ninguno frente a Chile en el otro partido del mismo grupo, pero tras la exhibición del domingo, un empate sabría a poco.

Otro resultado que no sea una nueva victoria plácida y cómoda de Uruguay pondría en riesgo su cartel de favorita para el torneo, y más aún si Japón le dan la campanada y los tres puntos no terminan del lado charrúa.

A priori el partido pinta para una nueva goleada de Uruguay, pues la voraz dupla Luis Suárez-Edinson Cavani tendrá delante a una defensa de futbolistas que a las justas sobrepasan los 20 años (Japón).

A ello se le añade que Uruguay tuvo casi un día más para preparar el partido que Japón, por lo que en principio llegará más descansado.

Sin embargo, el portero uruguayo Fernando Muslera advirtió que el encuentro no será tan fácil como parece ya que consideró que la derrota de Japón contra Chile "es mentirosa" porque el equipo nipón tuvo muchas ocasiones de gol que no concretó.

De la misma opinión es el lateral izquierdo Diego Laxalt, quien recordó que el año pasado Japón ya derrotó por 4-3 a Uruguay en un amistoso.

Será el octavo encuentro entre Uruguay y Japón, pero el primero oficial, después de que los siete precedentes fuesen amistosos y se celebrasen en territorio japonés, con un bagaje de cuatro victorias para los charrúas, dos para los nipones y un empate.

Los uruguayos tendrán más cerca una nueva victoria si consiguen no extrañar al centrocampista Matías Vecino, que se lesionó en el partido ante Ecuador y se perderá lo que resta de torneo.

El gran enigma en el once titular de Uruguay era conocer al sustituto de Vecino, y el elegido por el seleccionador Óscar Washington Tabárez ha sido en principio Lucas Torreira, del Arsenal inglés, con un perfil más defensivo que Federico Valverde, del Real Madrid.

El encuentro será también una nueva oportunidad para ver en acción a Takefusa Kubo, de Japón, el flamante fichaje del Real Madrid Castilla al que le apodan el 'Messi japonés' por su anterior paso por La Masia, la cantera del Barcelona, y que ante Chile ya dejó destellos de su técnica y talento.

A priori el equipo titular que alineará el entrenador Hajime Moriyasu será muy similar al del primer partido con la expectativa de mejorar su concentración en defensa, la principal lección sacada ante Chile que ahora quieren aplicar frente a Suárez y Cavani, la dupla de Uruguay más peligrosa de la Copa América 2019.

"Aunque perdimos el partido, creo que somos un equipo y una nación que podemos encontrar nuestra mentalidad", comentó el delantero Hiroki Abe.

Por su cercanía con Uruguay, Porto Alegre recibirá el jueves a unos 15.000 uruguayos para animar a su selección en el estadio del Grêmio, que se sentirán casi como en casa, pues Rio Grande do Sul, el estado más sureño de Brasil, comparte muchos elementos con los uruguayos como el mate y la cultura gaucha.

América TV GO Uruguay vs Japón hora Copa América EN VIVO GRATIS

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de los juegos de Uruguay contra Ecuador, Japón y Chile. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV EN VIVO Uruguay vs Japón | Guía de Canales

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD).

Canal Vera Mas TV EN VIVO VTV Uruguay vs Japón para ver Copa américa

DirecTV Uruguay: Canal 184 (SD) y Canal 1184 (HD).

DirecTV (Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador y Colombia): Canal 788.

Montecable: Canal 555 (SD) y Canal 556 (HD).

Nuevo Siglo: Canal 404 (SD) y Canal 424 (HD).

TCC: Canal 314 (SD) y Canal 522 (HD).

Multiseñal Digital: Canal 254 (SD).

Telecable: Canal 17 (Analógico), Canal 111 (Digital) y Canal 321 (HD).

Lascano TV Digital HD: Canal 11 (Analógico), Canal 136 (Digital) y Canal 1026 (HD).

Copa América | Horario del partido Uruguay vs Japón vía DirecTV Sports y América TV GO

Perú: 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (viernes 21 de junio)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m. (viernes 21 de junio)

Francia: 12.00 a.m. (viernes 21 de junio)

Alemania: 12.00 a.m. (viernes 21 de junio)

Portugal: 12.00 a.m. (viernes 21 de junio)

Holanda: 12.00 a.m. (viernes 21 de junio)

Inglaterra: 11.00 p.m.

En qué canal pasan la Copa América 2019 en Uruguay vs Japón

Uruguay: vera+, TCC, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Perú: DIRECTV Sports Peru, América TVGO y DIRECTV Play Deportes.

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App y Telemundo.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes y Venevision.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play y DIRECTV Play Deportes.

Australia beIN Sports 1, Kayo Sports y beIN Sports Connect.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: SporTV, SporTV Play.

Canadá: TSN GO.

Chile: Canal 13, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, CDF HD, TVN

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol Play, Caracol TV

Ecuador: Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Teleamazonas

El Salvador: TCS GO, Sky HD, TDN y Canal 4 El Salvador.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: TeleOnce Guatemala, Sky HD, Chapin TV y TDN.

Haiti: SportsMax, Tele Haiti, SportsMax App

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Sky HD

Italia: DAZN

Jamaica: SportsMax App, SportsMax

Japan: DAZN

Mexico: TDN, Blue To Go Video Everywhere, Nu9ve, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo y Azteca 7.

Holanda: Fox Sports 4 y Fox Sports Go.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 1 New Zealand.

Nicaragua: Sky HD y TDN.

Panamá: Sky HD, TDN y TVMax 9.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax, SportsMax App y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: DAZN Spain.

Inglaterra: Premier Sports 1, Premier Player HD

URUGUAY VS JAPÓN ALINEACIÓN DEL PARTIDO DE HOY POR VER MÁS

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

Japón: Keisuke Osako; Daiki Sugioka, Yuta Nakayama, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu; Gaku Shibasaki, Takefusa Kubo, Teruki Hara; Ayase Ueda, Shoya Nakajima y Daizen Maeda.

Entrenador: Hajime Moriyasu.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Estadio: Arena do Grêmio, de Porto Alegre.