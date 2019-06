¿Por qué Ricardo Gareca prefiere a Andy Polo en lugar de André Carrillo y Edison Flores?

André Carrillo y Edison Flores eran jugadores que solían estar dentro del once de Ricardo Gareca en la selección peruana y esto dio resultados muy positivos en la pasada eliminatoria al Mundial de Rusia. Ahora, en la Copa América 2019, el Tigre ha preferido dejarlos en el banquillo y ante Brasil se sintió su ausencia.

Pero, ¿por qué Ricardo Gareca prefiere insistir con Andy Polo en el once titular? Durante los tres partidos contra Venezuela, Bolivia y Brasil, el jugador del Portland Timbers no ha demostrado su valor en la formación de Perú. No tiene buen centro, no hace remates y tampoco logra sincronizarse con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Christian Cueva y el propio Luis Advíncula, quien sí solía hacerlo con Andre Carrillo.

Recordemos que el mejor ataque que tuvo Perú en el Mundial de Rusia fue precisamente por el lado derecho donde André Carrillo y Luis Advíncula tenían una velocidad impresionante y quedó evidenciado en los partidos ante Dinamarca, Francia y Australia.

Pero ante Brasil, Luis Advíncula fue superado en absoluto y jamás sintió el apoyo de Andy Polo. Perú fue una puerta abierta por ese sector donde Everton hizo lo qué quiso con los nuestros. Con André Carrillo, tal vez, no se hubiera atrevido a subir tanto.

En el caso de Edison Flores es mucho más difícil de descifrar. El Orejas siempre ha cumplido dentro del campo. Además lo comprobó con el último tanto que le hizo a Bolivia.

De clasificar a cuartos -si es que sucede-, ¿Ricardo Gareca seguirá dejando en el banquillo a André Carrillo y Edison Flores? La afición en las redes sociales espera verlos en la cancha, pero hay que confiar en el Tigre. Él tiene la última palabra.