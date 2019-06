¡Se arma! Ajax anunció fichaje de lujo para la Champions League

A la espera de las salidas tras una magnífica campaña en la Champions League, el Ajax de Ámsterdam se viene reforzando de la mejor manera para seguir dando la nota en Holanda y en Europa.

El último en llegar se trata de Quincy Promes, seleccionado holandés y que llega procedente del Sevilla por 15,7 millones de euros, una operación que puede llegar a 17,2 millones en función de algunas variables.

En el Ajax, Promes se volverá a encontrar con Erik ten Hag, técnico que lo dirigió en el Go Ahead Eagles durante la temporada 2012-13. En aquella temporada, el club holandés logró el ascenso a la Eredivisie y el extremo anotó 17 goles.

Quincy Promes vuelve al club de su ciudad y en el que jugó en edad juvenil. Posteriormente pasó al Twente, de ahí al G.A. Eagles y luego lo compró el Spartak de Moscú. El Sevilla pagó 20 millones de euros por el extremo en el 2018. Pese a su cartel, el extremo no cuajó y hoy vuelve por la puerta grande al Ajax.

A través de su cuenta de Twitter, el Ajax de Ámsterdam presentó a Promes en compañía del director deportivo Marc Overmars y el técnico Erik ten Hag. El extremo izquierdo lucirá la camiseta '11' en su nuevo club.

Quincy Promes se une al portero Kjell Scherpen, los centrales Kik Pierie y Lisandro Martínez, y el mediocentro Razvan Marin como fichajes del Ajax para la temporada 2018-19.

Pese a su gran campaña en la Champions League y su condición de campeón de Holanda, el Ajax deberá pelear su acceso a la fase de grupos desde la tercera ronda clasificatoria.

Quincy Promes anotó 3 goles y dio 6 asistencias en 49 partidos (28 como titular) con el Sevilla.

It’s time to show it in the city you love...❌❌❌#AmsterdamPromise