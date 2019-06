Matthijs de Ligt ya sería nuevo jugador de la Juventus, informan desde Italia [FOTO]

Después de tantas idas y vueltas, las conversaciones habrían llegado a buen puerto. Matthijs de Ligt ya tiene todo cerrado con la Juventus para llegar a Italia y en las próximas horas estampar su firma por su nuevo equipo con miras a la nueva temporada que se viene en Europa.

Los rumores sobre el futuro de De Ligt que lo vinculan con la Juventus cada vez son más fuertes y en Italia informan que el defensa central aceptó la oferta bianconera para convertirse en el nuevo compañero de equipo de Cristiano Ronaldo.

Según la información del periodista italiano Fabrizio Romano, el jugador de tan solo 19 años ganaría 12 millones de euros por temporada, en donde se precisa que existirá una cláusula de liberación de alrededor de 150 millones de euros en caso exista una oferta de otro club.

Lo único que faltaría es que la operación, que tiene la aprobación del agente de De Ligt (Mino Raiola), tenga el ok por parte del Ajax, equipo que hasta el momento tiene el pase del futbolista y no se ha manifestado sobre el tema.

Los tres cuadros que estaban interesados en contar con los servicios de De Ligt eran la Juventus, PSG y el Barcelona ya que tras las buenas actuaciones del central tanto en la Eredivisie como en la Champions League, se convirtió en una obsesión para los grandes de Europa.

Un punto importante para que el holandés se decida por aceptar la propuesta de la Juventus es que el mismo De Ligt afirmó que es un fiel admirador de Cristiano Ronaldo e incluso agregó que su primera camiseta fue la del portugués.

