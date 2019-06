Pep Guardiola advierte sobre el regreso de Neymar al Barcelona

El regreso de Neymar al Barcelona va pasando de un rumor a una realidad con el transcurrir de los días. El atacante brasileño, que pasó su mejor época futbolística con el cuadro 'culé', podría retornar al equipo que lo catapultó en la élite mundial, sin embargo, Pep Guardiola, voz autorizada del Barza desconfía en la actualidad de 'Ney' si retorna al elenco español.

"Neymar es un jugador extraordinario, pero no sé cómo regresaría al Camp Nou. Es como si yo volviera ¿sería lo mismo? Yo no soy el mismo y no sé si el Neymar sería el mismo. Ahora bien, es muy bueno, nadie lo duda", declaró Guardiola para el diario 'Ara'.

A pesar del momento de 'Ney', el estratega español no dudó en elogiar la capacidad del ex Santos, quien se asemeja a las habilidades de la 'Pulga'. "El talento individual que se acerca más al de Messi es el de Neymar, sobre todo en términos de creatividad, en una edad buena".

Guardiola también se refirió a las diferencias tácticas que tenía su Barcelona con el de Luis Enrique. "Probablemente bajaron un poco más las líneas que en nuestra época, que éramos unos locos que empujar todas las pelotas arriba. Pero en ataque posicional eran igual de buenos y a la contra te mataban. Añadieron un concepto de contraataque largo. Nosotros hacíamos contragolpes cortos y al Barza hacían unos contragolpes de 30-40 metros imparables"

Además, Pep destacó la huella que ha podido dejar con su idea de juego en distintas ligas de Europa. "Lo que me gusta más es haber podido discutir con aquellos que decían que no se podía jugar así en Alemania o ahora en la Premier, con David Silva, Bernardo Silva, Sterling o Agüero, todos de metro veinte. Y lo hemos hecho recibiendo pocos goles y dominando desde el juego posicional".

El técnico español se encuentra de vacaciones tras conseguir con el Manchester City la Premier League 2018-2019, sumando su segundo título en la liga inglesa. Ahora el ex DT 'culé' se prepara para alcanzar con el cuadro celeste la próxima Champions League.