Atlético Madrid quiere a Gonzalo Higuaín, por un pedido especial de Diego Simeone

Atlético Madrid necesita a un delantero que pueda reemplazar a Antoine Griezmann. Las opciones en el mercado de pase se reducen, ya sea por presupuesto o prioridades, pero en las últimas horas, el nombre de un viejo conocido empezó a sonar en los pasillos del Wanda Metropolitano.

Gonzalo Higuaín ingresó en los planes del Atlético Madrid. Tras la confirmación que el Chelsea no ejercerán la opción de compra de 36 millones de euros por el delantero argentino.

En este sentido, Higuaín deberá regresar a la Juventus; sin embargo, el cuadro italiano no lo tiene en sus planes y está dispuesto ceder al atacante de 31 años.

Con esta noticia, Diego Simeone pidió a los directivos 'Colchoneros' realizar un esfuerzo para contratar a Gonzalo Higuaín, un delantero que conoce bien.

Sin embargo, la operación no será nada fácil. Según el diario AS, Atlético Madrid estaría negociando la salidas de sus delanteros.Diego Costa y Álvaro Morata, uno de ellos no continuará en el cuadro 'Colchonero'.