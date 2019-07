Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY lunes 1 de julio

Partidos de hoy Copa América 2019 lunes 1 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en la Copa África, Copa Oro 2019, Mundial Femenino y Wimbledon. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Un nuevo mes ha comenzado y aún los ánimos están al tope por los partidos de la Copa América. Sin embargo, este lunes no habrá partidos. Los choques de semifinales recién se iniciarán este martes con el Argentina vs Brasil.

Partidos 1 de julio

Copa Afríca

11:00 a. m. Namibia vs Costa de Marfil

11:00 a. m. Sudáfrica vs Marruecos

2:00 p. m. Kenia vs Senegal

2:00 p. m. Tanzania vs Argelia

Amistoso de clubes

04:00 a. m. Gornik Z. (Polonia) vs AEK Larnaca (Grecia)

05:00 a. m. Chertanovo (Rusia) vs Spartak Moscú II (Rusia)

06:00 a. m. Honved (Hungría) vs Mouscron (Bélgica)

10:00 a. m. Bayer Leverkusen (Alemania) vs Wuppertaler (Alemania)

10:00 a. m. Korona (Polonia) vs Wolsfburgo II (Alemania)

10:00 a. m. Levski (Bulgaría) vs SV Turkgucu Ataspor (Alemania)

10:00 a. m. St. Lieja (Bélgica) vs Sonderyske (Dinamarca)

11:00 a. m. BFC Dynamo (Alemania) vs Hertha Zehlendorf (Alemania)

12:30 p. m. Den Haag (Holanda) vs Scheveningen (Holanda)

1:30 p. m. Shelbourne (Irlanda) vs Hearts (Escocia)

Copa Bicentenario 2019

3:30 p. m. Ayacucho FC vs Sport Huancayo

8:00 p. m. Carlos A. Mannucci vs Unión Huaral

Copa América 2019

El certamen más antiguo del mundo a nivel de selecciones, organizado por Conmebol, entró en su fase final: se disputarán las semifinales el próximo martes 2 de junio y miércoles 3 de junio.

Dos clásicos sudamericanos se disputarán en dos días: Brasil vs Argentina y Perú vs Chile. Los anfitriones saldrán a defender su localía ante la 'albiceleste' que busca terminar con las severas críticas acerca de su juego en el torneo. Por su parte, la 'Bicolor' llegó a esta instancia luego de una dura definición por penales ante Uruguay, mientras que la 'Roja' eliminó de la misma manera a la favorita Colombia.

Copa Oro 2019

El torneo desarrollado por la Concacaf vivió uno de sus mejores momentos en el duelo entre México vs Costa Rica, cotejo que llegó hasta los penales y que finalmente terminó favoreciendo a la 'Tricolor'. Las semifinales se disputarán este martes y miércoles: grandes llaves se vivirán en el certamen.

Mundial Femenino

Luego encuentros con gran intensidad en Cuartos de Final, el Mundial Femenino Francia 2019 llega a la recta final. Inglaterra despachó 3-0 a Noruega, Francia cayó sorpresivamente ante Estados Unidos por 2-1, Holanda venció 2-0 a Italia y Suecia dio el batacazo al eliminar a Alemania por 2-1.

Las referidas llaves se disputarán este martes y miércoles para definir quienes irán a la final por el campeonato mundial y quienes disputarán el tercer puesto. Se define todo en esta semana.

Wimbledon 2019

No solo habrá partidos de fútbol, sino también se dará inicio a Wimbledon 2019, el tercer Grand Slam de la temporada de tenis. Mira los partidos de hoy.

Wimbledon 2019 Individual Femenino

5:00 a. m. Dayana Yastremska (Ucrania) vs Camila Giorgi (Italia)

5:00 a. m. Marie Bouzková (República Checa) vs Mona Barthel (Alemania)

5:00 a. m. Caty McNally (EE.UU.) vs Healther Watson (Gran Bretaña)

5:00 a. m. Elina Svitolina (Ucrania) vs Daria Gavrilova (Australia)

5:00 a. m. Margaria Gasparián (Rusia) vs Anna-Lena Friedsam (Alemania)

5:00 a. m. Madison Keys (EE.UU.) vs Luksika Kumkhum (Tailandia)

5:00 a. m. Sofía Kenin (EE.UU.) vs Astra Sharma (Australia)

5:00 a. m. Polona Hercog (Eslovenia) vs Viktoria Kuzmova (Eslovaquia)

5:00 a. m. Bernarda Pera (EE.UU.) vs María Sakkari (Grecia)

6:15 a. m. Shelby Rogers (EE.UU.) vs Anett Kontaveit (Estonia)

6:15 a. m. Mihaela Buzarnescu (Rumania) vs Jessica Pegula (EE.UU.)

6:15 a. m. Petra Martic (Croacia) vs Jennifer Brady (EE.UU.)

7:00 a. m. Karolina Muchová (República Checa) vs Aleksandra Krunic (Serbia)

7:00 a. m. Anna Karolína Schmiedlová (Eslovaquia) vs Mónica Puig (Puerto Rico)

7:00 a. m. Simona Halep (Rumania) vs Aliaksandra Sasnovich (Bielorrusia)

7:00 a. m. Iga Swiatek (Polonia) vs Viktorija Golubic (Suiza)

7:00 a. m. Lin Zhu (China) vs Karolina Pliskova (República Checa)

7:00 a. m. Marketa Vondrousova (República Checa) vs Madison Brengle (EE.UU.)

8:15 a. m. Anastasia Potapova (Rusia) vs Jil Teichmann (Suiza)

8:15 a. m. Kristie Ahn (EE.UU) vs Anastasija Sevastova (Letonia)

8:15 a. m. Danielle Collins (EE.UU.) vs Zarina Dias (Kazajistán)

9:00 a. m. Yulia Putintseva (Kazajistán) vs Naomi Osaka (Japón)

9:30 a. m. Rebecca Peterson (Suecia) vs Yanina Wickmayer (Bélgica)

10:15 a. m. Dalila Jakupovic (Eslovenia) vs Kristen Flipkens (Bélgica)

10:15 a. m. Caroline Wozniacki (Dinamarca) vs Sara Sorribes (España)

10:15 a. m. Alizé Cornet (Francia) vs Victoria Azarenka (Bielorrusia)

10:15 a. m. Ajla Tomljanovic (Australia) vs Daria Kasatkina (Rusia)

12:00 p. m. Su-Wei Hsieh (China Taipei) vs Jelena Ostapenko (Letonia)

12:00 p. m. Zhang Shuai (China) vs Carolina García

Wimbledon 2019 Individual Masculino

5:00 a. m. Stan Wawrinka (Suiza) vs Ruben Bermelmans (Bélgica)

5:00 a. m. Cedrik-Marcel Stebe (Alemania) vs Reilly Opelka (EE.UU.)

5:00 a. m. Janko Tipsarevic (Serbia) vs Yoshihito Nishioka (Japón)

5:00 a. m. Marcos Giron (EE.UU.) vs Feliciano López (España)

5:00 a. m. Kevin Anderson (Sudáfrica) vs Pierre-Hugues Herbet (Francia)

5:00 a. m. Peter Gojowczyk (Alemania) vs Roberto Bautista (España)

6:15 a. m. Karen Jachanov (Rusia) vs Kwon Soon-woo (Corea del Sur)

6:15 a. m. Steve Darcis (Bélgica) vs Mischa Zverev (Alemania)

6:15 a. m. Félix Auger-Aliassime (Canadá) vs Vasek Pospisil (Canadá)

6:15 a. m. Ernests Gulbis (Letonia) vs Leonardo Mayer (Argentina)

6:15 a. m. Andreas Seppi (Italia) vs Nicolás Jarry (Chile)

6:15 a. m. Denis Kudia (EE.UU.) vs Malek Jaziri (Túnez)

7:00 a. m. Novak Djokovic (Serbia) vs Philipp Kohlschreiber (Alemania)

7:30 a. m. Hubert Hurkacz (Polonia) vs Dusan Lajovic (Serbia)

7:30 a. m. Marius Copil (Rumania) vs Guido Pella (Argentina)

7:30 a. m. Jozef Kovalík (Eslovaquia) vs Robin Haase (Holanda)

8:15 a. m. Pablo Carreño (España) vs Alexei Popyrin (Australia)

8:15 a. m. Andrea Arnaboldi (Italia) vs Ivo Karlovic (Croacia)

8:15 a. m. Kamil Majchrzak (Polonia) vs Fernando Verdasco (España)

8:15 a. m. Pablo Cuevas (Uruguay) vs Damir Dzumhur (Bosnia y Herzegovina)

8:15 a. m. Parjnesh Gunneswaran (India) vs Milos Raonic (Canadá)

8:15 a. m. Grigor Dimitrov (Bulgaria) vs Corentin Moutet (Francia)

8:15 a. m. Jiri Vesely (República Checa) vs Alexander Zverev (Alemania)

8:15 a. m. Thomas Fabbiano (Italia) vs Stefanos Tsitsipas (Grecia)

8:15 a. m. Danill Medvedev (Rusia) vs Paolo Lorenzi (Italia)

9:30 a. m. Lorenzo Sonego (Italia) vs Marcel Granollers (España)

9:30 a. m. Roberto Carballés (España) vs Miomir Kecmanovic (Serbia)

9:30 a. m. Ugo Humbert (Francia) vs Gael Monfils (Francia)

9:30 a. m. Benoit Paire (Francia) vs Juan Ignacio Lóndero (Argentina)

9:30 a. m. Jeremy Chardy (Francia) vs Martin Klizan (Eslovaquia)

10:15 a. m. Kyle Edmund (Gran Bretaña) vs Jaume Munar (España)

11:30 a. m. Bradley Klahn (EE.UU.) vs David Goffin (Bélgica)