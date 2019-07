Real Madrid y las ventas que incrementarían sus arcas

Real Madrid viene dando la hora en el mercado de fichajes tras las incorporaciones de Rodrygo, Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard y Ferland Mendy para conformar el plantel “merengue” en la temporada 2019-2020.

Sin embargo, a pesar de los jales de lujo que trajo para romperla en esta campaña, la institución “merengue” ha realizado un fuerte gasto para hacer realidad estas contrataciones. Es por eso que para amortiguar esta inversión deberán vender a algunos jugadores del plantel y así llenar las arcas de la “Casa Blanca”.

Hasta el momento los jugadores que partirán del Madrid dejando una buena suma de dinero son Mateo Kovacic, quien fue comprado por el Chelsea a 50 millones de dólares, y el canterano Marcos Llorente, que firmó por el Atlético Madrid por un monto de 45 millones de dólares.

No obstante, la directiva “merengue” requiere de un mayor ingreso de cara a esta temporada y tendría en su lista de transferibles a James Rodríguez, Gareth Bale, Isco, Dani Ceballos, Theo Hernández y Raúl de Tomás. El Real Madrid no descuida ningún punto y quiere contar con un plantel competitivo más un respaldo financiero para volver a dominar el fútbol del “Viejo Continente”.

Por otro lado, los merengues no se rinden a pesar que en Italia consideran un hecho de que Paul Pogba se convertirá en el flamante fichaje de la Juventus. Zinedine Zidane ha pedido a la directiva del Real Madrid que insistan en la incorporación del volante francés y pondrán todo a su disposición para imponerse ante los “bianconeros” en la puja por el actual mediocampista del Manchester United.

La “Juve” estaría ofreciendo un exorbitante sueldo de 16 millones de dólares anuales para el “Pulpo”, quien defendió al cuadro de Turín por cuatro temporadas. No obstante, el Madrid no piensa cruzar los brazos y prepararán una oferta suculenta que los “Diablos Rojos” no puedan rechazar.