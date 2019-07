Ze Roberto no tuvo piedad con Neymar: "Si sigue así, no jugará cuando tenga 30 años"

No tuvo piedad. Ze Roberto, multicampeón con Brasil, cuestionó a Neymar y manifestó que no tiene compromiso cada vez que viste los colores de la "Canarinha".

"Necesita un cambio fundamental en su cabeza", fue lo primero que dijo el exseleccionado de Brasil, que terminó su carrera jugando en Palmeiras luego de una larga trayectoria en la Bundesliga.

"Se encamina a perder el momento ideal de dar un paso adelante y asumir el papel protagonista que tendría que haber tomado un talentoso como él", agregó Ze Roberto.

Acto seguido, el zurdo le hizo una advertencia a Neymar. "Las lesiones no lo ayudaron, pero su cabeza no está centrada en el fútbol al 100%. En algún momento perderá la alegría por jugar al fútbol. Si sigue así, no jugará cuando tenga 30 años".

Por último, Ze Roberto se refirió sobre los actuales momentos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. "El dinero y la tentación siempre han existido en el mundo del fútbol. Pero si vemos a Cristiano y Messi, ellos viven de manera diferente", sentenció.

DATO: Brasil y Argentina se medirán hoy a partir de las 7:30 pm (hora peruana) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por el pase a la final de la Copa América Brasil 2019 del próximo 7 de julio, en el mítico escenario Maracaná de Río de Janeiro.