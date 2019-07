Tite: "No se anula a Lionel Messi, no se puede neutralizarlo..."

En la previa del Brasil vs Argentina por las semifinales de la Copa América Brasil 2019, Tite fue consultado de cómo frenar a Lionel Messi y tuvo una particular respuesta.

"No se anula a Lionel Messi. Se puede disminuir sus acciones, pero no se puede neutralizarlo, así como no se neutraliza a Coutinho, Roberto Firmino, Willian, David Neres. Ellos, en algún momento, van a ser decisivos", manifestó el técnico de Brasil, Tite, en conferencia de prensa.

Acto seguido, Tite reveló que en los últimos días no ha podido dormir por solo pensar en el compromiso ante Argentina.

"Dije que tengo una expectativa muy grande, que no puedo dormir, no voy a poder dormir de nuevo. No disimulo, no hago el papel aquí y llego allí y hablo de otra forma con los jugadores. ¡Claro que tenemos expectativas! Soy un ser humano", agregó el DT de Brasil.

Por último, Tite dijo: "la mayor victoria sería dar lo mejor de sí mismos y saber que tienen que vencer con lealtad, sin picardía. Ganar dentro de la ley del juego, siendo mejores y teniendo orgullo de lo que uno pueda producir".

DATO: Brasil y Argentina se medirán hoy a partir de las 7:30 pm (hora peruana) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por el pase a la final de la Copa América Brasil 2019 del próximo 7 de julio, en el mítico escenario Maracaná de Río de Janeiro.