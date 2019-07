Perú vs Chile [América TV EN VIVO] Cómo ver gratis y en directo

América TV EN VIVO Perú vs Chile ONLINE partido de hoy Copa América 2019 se jugará en el Estadio Arena de Gremio, de Porto Alegre, por el marco de la semifinal del torneo sudamericano. Paolo Guerrero será el arma principal del ataque de la Blanquirroja. La transmisión internacional estará a cargo de TVN EN VIVO y T13 EN VIVO (Chile) y TV Pública EN VIVO (Argentina). Sigue EN DIRECTO y vía INTERNET el minuto a minuto con todos los videos, los goles, las alineaciones, los horarios y los canales por Libero.pe.

América TV EN VIVO Perú vs Chile partido hoy Copa América 2019

Sigue todos los detalles del partido Perú vs Chile.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' En breves minutos

- Comenzó el entrenamiento de Perú y Chile en el Arena de Gremio.

- Casi al mismo tiempo la selección de Chile.

- Llega la selección peruana al Estadio Arena de Gremio.

- Así fue la entrada de los hinchas peruanos al Arena de Gremio.

Mucha euforia en los hinchas peruanos en la previa del encuentro por las semifinales en Porto Alegre pic.twitter.com/nKkpE4tgCO — Emol Deportes (@Emol_Deportes) 3 de julio de 2019

- Así está el vestuario de Chile previo al partido contra Perú.

🏟️ El camarín del Arena do Gremio ya está listo para recibir a #LaRoja

🇨🇱 ¡Vamos con todo por el paso a la final!#VamosChile #CopaAmerica pic.twitter.com/Dvp53uJ3yT — Selección Chilena (@LaRoja) 3 de julio de 2019

- Los partidos entre chilenos y peruanos llevan la etiqueta de 'clásico del Pacífico', una denominación que denota una rivalidad que trasciende al fútbol.

- Quizás no sea un clásico de renombre mundial y esté acotado al ámbito sudamericano, pero los duelos entre Chile y Perú son casi siempre choques aguerridos y de alta tensión.

- A la rivalidad deportiva hay que añadir componentes geopolíticos. Ambos países se enfrentaron en la guerra del Pacífico, un conflicto armado a fines del siglo XIX en el que Chile se hizo con territorio soberano de Perú y Bolivia.

- Chile y Perú se ha enfrentado 80 veces entre Copa América, eliminatorias mundialistas y amistosos, con un balance de 44 triunfos para los chilenos, 22 para los peruanos y 14 empates.

- Las dos selecciones se midieron por primera vez en un partido oficial en enero de 1935. Fue en el Campeonato Sudamericano -embrión de la actual Copa América- disputado en Lima y el triunfo fue para los locales por 1-0.

- La última victoria peruana en el torneo de selecciones más longevo del mundo se remonta a la edición de 1993 en Ecuador, cuando la Blanquirroja se impuso por 1-0 en la fase de grupos con un tanto de José Guillermo 'Chemo' Del Solar, de penalti.

- Si Chile domina en el registro global de enfrentamientos contra Perú, también lo hace en la Copa América, donde se han enfrentado veinte veces con un balance de ocho triunfos chilenos, seis peruanos y seis empates.

- El antecedente más reciente es del año 2015 en Chile. Los locales se impusieron por 2-1 con un doblete de Eduardo Vargas y alcanzaron la final, en la que derrotaron a Argentina en los penaltis y obtuvieron la primera Copa América de su historia.

- La primera fue en 1979, cuando disputaron una eliminatoria a partido de ida y vuelta. Chile venció en el Estadio de Lima por 1-2 y selló la clasificación con un empate a cero en Santiago.

- La de mañana será la tercera ocasión en que chilenos y peruanos se vean las caras en las semifinales de la Copa América. En los dos anteriores, Chile ha sido el vencedor.

- En la Copa América de Brasil, el chileno ha marcado un doblete ante Japón y el peruano lleva un gol, el que anotó frente a Bolivia.

- Ambos están en carrera para alcanzar al brasileño Zizinho y al argentino Norberto Méndez, que lideran el ránking con 17 goles.

- El chileno Eduardo Vargas y el peruano Paolo Guerrero son los dos máximos goleadores en activo en la historia de la Copa América con 12 dianas.

Alineaciones confirmadas previo al Perú vs Chile Copa América 2019

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Datos del Perú vs Chile ONLINE: Historial de Enfrentamientos

- Los más recientes son las dos dianas que el delantero marcó en octubre de 2015 en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Chile derrotó a Perú a domicilio por 3-4.

- La selección peruana es el rival al que el ariete chileno Eduardo Vargas ha marcado más goles. De los 38 tantos que Vargas ha anotado con la camiseta roja, 7 han sido contra los peruanos.

- De los jugadores chilenos que fueron titulares ese día en Miami, solo Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Arturo Vidal figuran ahora como indiscutibles en la selección.

- Fue la derrota más abultada que recibió el técnico colombiano Reinaldo Rueda en la serie de amistosos que disputó durante un año y medio desde que llegó al banquillo de la Roja en enero de 2018.

- El último enfrentamiento entre Chile y Perú fue un amistoso disputado en Miami el 12 de octubre del año pasado que finalizó con una victoria de la Blanquirroja por 3-0.

- Chile, en tanto, venció por 4-0 en octubre de 1997 en un duelo de clasificación para el Mundial de Francia '98 con un triplete de Marcelo Salas.

- Perú goleó a Chile por 6-0 en un amistoso disputado en abril de 1995 en Lima con sendos 'hat trick' de Flavio Maestri y Ronald Baroni.

- La selección peruana consiguió el resultado más abultado entre ambos en un partido amistoso, pero la Roja tiene un mejor registro cuando hay puntos en juego.

- Chile 0-0 (5-4) Colombia

- Chile 0-1 Uruguay

- Chile 2-1 Ecuador

- Chile 4-0 Japón

- Perú 0-0 (5-4) Uruguay

- Perú 0-5 Brasil

- Perú 3-1 Bolivia

- Perú 0-0 Venezuela

Quién es el árbitro del Perú vs Chile en partido de hoy Copa América Semifinal 2019

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Árbitro Asistente 1: Alexander Guzmán (COL)

Árbitro Asistente 2: Wilmar Navarro (COL)

4to Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

VAR: Andrés Rojas (COL)

AVAR 1: Nicolás Gallo (COL)

AVAR 2: Jhon A. León (COL)

Observador VAR: Martín Vászquez (URU)

Asesor de Árbitros: Ubaldo Aquino (PAR)

Horario del Partido Chile vs Perú Canal 13 Copa América

En Santiago, el Clásico del Pacífico inicia a las 8.30 p.m. (hora de Chile), mientras en Lima será a partir de las 7.30 p.m. (hora de Perú)

Partidos de hoy Copa América 2019 Perú vs Chile Historial de enfrentamientos

En la historia de la Copa América, Perú y Chile se han enfrentado en 20 oportunidades. “La Roja” celebró en ocho, la Bicolor lo hizo en seis y se registraron seis empates.

24 junio 1993 - Perú 1-0 Chile

TRIUNFO. La selección se impuso a Chile -por última vez en Copa América- en el certamen organizado por Ecuador hace 26 años. ¡A repetirlo!

19 ABRIL 1995 - Perú 6-0 Chile

MAYOR GOLEADA. Perú consiguió la victoria con mayor diferencia de goles en un amistoso disputado en el Estadio Nacional. ¡Bravazo!

24 febrero 1985 - Chile 1-2 Perú

LO MÁXIMO. El último triunfo de la Bicolor en Santiago fue gracias a los goles de Juan José Velásquez y Franco Navarro. Inolvidable.

20 agosto 1975 - Perú 3-1 Chile

GLORIA. En el camino hacia el segundo título de Copa América, Perú aplastó a Chile en la fase de grupos con tantos de Oswaldo Ramírez, Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas.

12 octubre 2018 - Perú 3-0 Chile

SUPERIORES. El último antecedente entre ambas selecciones data de hace nueve meses. Los “Tigres” de Gareca se dieron un baile en un amistoso disputado en Miami.

DATO: En 80 partidos, existen 44 triunfos de Chile, 22 de Perú y 14 empates

Dónde se juega la Final Copa América 2019 y quién clasificará del Perú vs Chile

La final de la Copa América 2019 se juega este domingo 7 de julio en el Estadio Maracaná. Perú o Chile serán rivales de Brasil, que ayer derrotó 2-0 a Argentina en la otra llave de semifinales.

América TV EN VIVO | Horario de Final Copa América 2019: fecha y canales

La final de la Copa América se jugará a las 3.00 p.m. de Lima (Perú), 4.00 p.m. de Santiago (Chile) y 5.00 p.m. de Buenos Aires (Argentina).

Antesala Perú vs Chile ONLINE vía América TV EN VIVO canal T13

El partido entre Perú vs Chile será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público argentino lo hará a través de los canales de TV Pública, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Perú vs. Chile; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Estadio Maracaná. En Venezuela se verá por Venevision y TVes, mientras que en Uruguay por Teledoce, Vera+ Uruguay, Canal 10, NS Eventos H, TCC y VTV.

Así llegan Perú y Chile al Clásico del Pacífico por partido Semifinal Copa América

Perú y Chile clasificaron a las semifinales de la Copa América, donde protagonizarán un nuevo Clásico del Pacífico. Ambos han cortado las críticas que sus respectivos seleccionadores, el argentino Ricardo Gareca y colombiano Reinaldo Rueda, arrastraban por malos resultados previos.

Ricardo Gareca, al que se le considera el gran artífice de la histórica clasificación de Perú para el Mundial de 2018, venía de una dura resaca de la Copa del Mundo donde solo había podido ganar 3 de los 10 amistosos disputados por la Blanquirroja desde entonces, con un saldo de 6 derrotas y 1 empate.

En el caso del argentino las críticas estallaron con la humillante goleada padecida por Perú ante Brasil (0-5) en la fase de grupos de la Copa América, que por primera vez en más de tres años tenían como blanco a la figura del seleccionador, ampliamente respetado en Perú e incluso hasta venerado.

Reinaldo Rueda, que asumió la dirección de Chile hace año y medio tras el fracaso de no alcanzar el Mundial, había dirigido a la Roja en trece encuentros amistosos, con un registro de 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas, lo que le hizo ganarse las críticas por el futuro de un equipo que debía defender el título de campeón en la Copa América.

Los dos técnicos de Perú y Chile se tomaron los doce meses previos a la Copa América como un periodo de pruebas donde encontrar nuevas fórmulas que le permitiesen variar la receta exitosa que tienen los dos equipos en forma de un once titular muy fácil de recitar de memoria.

Sin embargo, esas pruebas, que en el caso de Rueda tuvieron a más de 50 jugadores diferentes, no dieron buenos resultados y tanto el colombiano como el argentino han recurrido a los hombres de siempre para hacer un buen papel en la Copa América.

Ricardo Gareca recuperó al capitán y máximo goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero, que desde que concluyó el Mundial estuvo suspendido para terminar de cumplir la sanción de 14 meses de inhabilitación que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le impuso por un caso de dopaje involuntario.

El argentino tampoco arriesgó y siguió confiando a ciegas en la dupla de centrocampistas formada por Renato Tapia y Yoshimar Yotún, que son su principal garantía dentro de la cancha.

Superado el desliz de la goleada de Brasil, el combinado peruano le planteó un partido tosco y correoso a Uruguay, de la que se defendió con uñas y dientes para llegar a los penaltis y así alcanzar las semifinales por tercera vez en las últimas cuatro ediciones de la Copa América.

No es la primera vez que Gareca pasa por un momento crítico en la selección de Perú, pues a mitad de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 estuvo muy cuestionado, pero el equipo comenzó a sumar resultados y remontar puestos hasta devolver a la Blanquirroja a una Copa del Mundo después de 36 años.

Reinaldo Rueda, por su parte ha usado la columna vertebral de la selección de Chile que ganó las dos últimas Copas América, a excepción del portero Claudio Bravo.

Le surtió efecto al recuperar la mejor versión de Arturo Vidal, capitán de Chile, y otros experimentados jugadores de la misma generación como Gary Medel, Gonzalo Jara, Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Jean Beausejour y Alexis Sánchez, todos ellos de no menos de 30 años.Todos están listos para el choque contra Perú.

Así Chile volvió a mostrarse competitiva y mantiene vivo el sueño de revalidar el título y conseguir su tercera Copa América consecutiva, un hito que solo ha logrado en la historia Argentina en las ediciones de 1945, 1946 y 1947.

Ahora, el reconocimiento para ambos entrenadores será todavía mayor si alcanzan la final del 7 de julio en el Estadio Maracaná, pues los dos se quedaron a las puertas de ella la única vez que han llegado anteriormente a esa instancia. Rueda lo hizo con Colombia en la Copa América de 2004 y Gareca con Perú en la de 2015.

ONLINE Partido Perú vs Chile hora peruana Semifinal Copa América vía América TV EN VIVO

El partido entre Perú y Chile iniciará a las 7.30 p.m. de la noche, horario de la ciudad de Lima y se jugará en el marco de la semifinal de la Copa América 2019. La transmisión para la televisión peruana será en exclusiva por los canales América TV, América TV Go y DirecTV.

Canal 13 TVN Chile y América TV transmitirán partidos hoy Copa América Semifinal 2019

En Chile, los canales Canal 13 -o Teletrece- y TVN estarán a cargo de dar la cobertura completa del partido entre Perú y La Roja, mientras que para el público peruano lo hará América Televisión.

Qué países clasificaron a Semifinal Copa América 2019 EN VIVO

Argentina (eliminó a Venezuela), Brasil (eliminó a Paraguay), Chile (eliminó a Colombia) y Perú (eliminó a Uruguay).

Cuándo se juega la Final Copa América EN VIVO: día, fecha y canal

- La final de la Copa América.2019 se jugará este próximo domingo 7 de julio a las 3.00 p.m. (hora peruana), 4.00 p.m. (hora chilena) y 5.00 p.m. (hora de Argentina) en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Brasil, Argentina, Chile y Perú podrían llegar a esta etapa definitiva.

Alineaciones y Formaciones probables Perú vs Chile EN VIVO Link Streaming

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Entrenador: Reinaldo Rueda.