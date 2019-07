Fernanda Colombo: "Ser guapa me ha perjudicado en el arbitraje" [VIDEO]

Hace unos días un video en donde se observa a una árbitra en tierras ecuatorianas se hizo viral. En la toma se veía a una mujer que hacía la 'finta' de que amonestaría a un jugador, pero finalmente sacó un un pañuelo para limpiarse la frente del sudor.

El hecho no pasó desapercibido y tan solo en cuestión de horas, el material audiovisual fue subido a las diferentes redes sociales por lo que se hizo viral. La protagonista de aquella escena es la brasileña Fernanda Colombo.

"¡Fue una broma! No sabía que se haría viral, solo quería hacerla en el partido y al final fue a todos los campos del mundo por internet. Me gusta que la broma haya gustado. Muestra que el fútbol es también entretenimiento, no solo dinero", señaló Colombo para el diario Marca de España.

Además, la árbitra confesó que no ha sido fácil estar metida en el deporte rey: "El fútbol es machista, pero con el tiempo las mujeres que estamos trabajando en el fútbol estamos mostrando competencia. No hay que hacer una distinción de géneros. Las mujeres podemos al ser igual de competentes que los hombres. Al final el machismo no va a existir".

Consultada sobre si el hecho de resaltar por su belleza le ha perjudicado, Colombo expresó que "me perjudicó porque la gente no miraba si yo era competente o no, solo miraba si era guapa. No es el mejor comentario para un profesional. Yo quería saber sobre mi trabajo, no sobre mi apariencia".

Colombo también recalcó que se retiró del arbitraje ya que en Brasil "no se ejerce de manera profesional y no tenía el apoyo de nadie ni tenía una garantía de nada", es por ello que decidió cambiar de prioridad y se dedicó a su otra profesión.

Finalmente la jueza brasileña alabó el crecimiento del balompié femenino y que el Mundial Femenino está cambiando la manera en la que se mira al deporte rey en general