Atlético Madrid respondió a Barcelona sobre el caso Griezmann: "Nos han faltado el respeto"

Barcelona se ilusionaba con celebrar los goles de Antoine Griezmann, pero -al parecer- todo quedará en eso, en un simple anhelo. Tras las palabras del presidente del 'Barca', donde confirmó las negociaciones por el pase del francés. El Atlético Madrid respondió al anuncio del mandamás azulgrana señalando que faltaron el respeto al cuadro 'Colchonero' y lo citaron para la pretemporada de los rojiblancos.

Mediante un comunicado, el Atlético Madrid confirmó que sí existió la reunión entre Óscar Grau y Miguel Ángel Gil para contemplar la posibilidad de negociar por el delantero francés. Sin embargo, esa reunión no llegó a nada fructífero para el Barcelona.

"El señor Grau (CEO del Barcelona) manifestó su intención de, una vez haber sido modificada la cláusula de rescisión del contrato de Antoine Griezmann y haber pasado de 200 a 120 millones de euros, pedir un aplazamiento del pago del referido importe de la cláusula vigente a partir del 1 de julio. Evidentemente la respuesta del Atlético de Madrid fue negativa, entendiendo tanto que el Fútbol Club Barcelona como el jugador han faltado al respeto al Atlético de Madrid y a todos sus aficionados", se puede apreciar en el comunicado.

Eso no es todo, Atlético Madrid asegura que el Barcelona y Griezmann faltaron el respeto al cuadro 'Colchonero'. Ambas partes empezaron a negociar cuando el equipo madrileño se encontraba en competencia, peleando por la Liga Santander.

"El Atlético de Madrid tuvo conocimiento de que el Fútbol Club Barcelona y el jugador habían alcanzado un acuerdo el pasado mes de marzo, en concreto en los días posteriores al partido de vuelta de nuestra eliminatoria de Champions League contra la Juventus, así como que habían estado negociando las condiciones del acuerdo desde mediados de febrero", expresó el cuadro colchonero.

Comunicado oficial acerca de las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, sobre Griezmann.https://t.co/AZHdsnn0AI — Atlético de Madrid (@Atleti) July 5, 2019

En consecuencia, Atlético Madrid citó a Griezmann para la pretemporada que iniciará este domingo. Los 'colchoneros' no venderán al francés, por lo menos no al Barcelona y si no llega una oferta tentativa, Antoine se quedará hasta cumplir contrato.

"Atlético de Madrid ha requerido al jugador, a su hermana como agente del futbolista y a su abogado, que Antoine Griezmann, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales con nuestro club, comparezca el próximo domingo en las instalaciones de la entidad con el fin de empezar la pretemporada con el resto de sus compañeros", finalizó.