Casemiro sobre la final ante Paolo Guerrero: "Un jugador no gana un campeonato"

Perú vs Brasil será el último escollo que la selección peruana tendrá que superar para levantar el título de la Copa América 2019. Los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán su 'revancha' tras caer goleados en la fase de grupos a manos de la 'Canarinha' (por 5-0).

Una de las figuras de aquella contienda fue Casemiro. El volante del Real Madrid recuperó su nivel y se ha vuelto inamovible para Tité en el esquema inicial de la 'Canarinha': convirtió el gol que marcó el triunfo ante la 'Bicolor'.

El futbolista de 27 años se manifestó acerca de Paolo Guerrero, a quien considera un gran jugador. También alabó las cualidades que ha mostrado la selección peruana, al mando de Ricardo Gareca, en la Copa América que les ha tocado organizar.

"Están haciendo una gran historia. El año pasado fue a la Copa del Mundo, el entrenador ha hecho un gran trabajo, tenemos que respetar eso. Son grandes jugadores, por supuesto, Guererro es el principal, pero un jugador no gana el campeonato", indicó a Globoesporte.

"Tenemos que prestar atención a todos. Guerrero es un gran jugador, con inmensas cualidades, pero hay otros que están haciendo un gran trabajo, como Cueva, Carrillo. Así que no solo nos importa un jugador, sino todo el equipo. Tienen méritos por estar en la final", agregó.

Finalmente, refirió que la selección de Brasil irá en busca de una nueva estrella en su bagaje de Copa América. "Las finales no se juegan, las finales se ganan. Tienes que ser consciente de que quieres ganar, pase lo que pase. No importa si se golpea o 1 a 0. Siempre con tranquilidad. No tienes que querer dar un show, tienes que saber jugar y querer ganar. Es el juego más importante de la competición. Tienes que concentrarte, si es 1 a 0, lo vale", concluyó.