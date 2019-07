Gabriel Jesús habló tras el berrinche que hizo luego de ser expulsado en la final de la Copa América | VIDEO

En frío, sin tener las pulsaciones a mil, el delantero de la selección brasileña reconoció su error en la final. Gabriel Jesus, expulsado por doble tarjeta amarillas tras golpear a Carlos Zambrano, se disculpó por todo el berrinche que causó al abandonar el terreno de juego.

"Le pedí disculpas a las personas que estaban alrededor que puede haber lastimado, gracias a Dios no herí a ninguna, entonces me quedó más tranquilo", fueron las primeras palabras del atacante del Manchester City en relación a su arrebato tras ver la roja.

"Pido disculpas porque era un momento, allí,E en el que quería estar ayudando a mis compañeros y yo creo que no era para tarjeta amarilla, y entonces eso te deja un poco furioso, le pegué a una botella que no le cayó a nadie, después con la cabina y terminé con el VAR", expresó el brasileño seguidamente.

Sobre las imágenes en las que sale llorando en las escaleras al vestuario, Gabriel Jesús señaló que "lloré bastante porque los que me conocen saben de mi voluntad de siempre estar en el campo, tengo 22 años, no soy un chico pero tampoco no soy uno de los más experimentados, tengo muchas cosas para aprender.

El '9' marcó el segundo tanto en la victoria de su selección sobre La Blanquirroja y acumuló dos goles en su primera aparición en este certamen continental.

Por ahora tendrá unos días de descanso antes de incorporarse a la pretemporadas del Manchester City, club donde tiene contrato hasta junio de 2023.