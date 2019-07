Real Madrid y la imagen que deja en evidencia el sobrepeso de Eden Hazard en pretemporada [FOTO]

Eden Hazard lleva poco tiempo en el Real Madrid pero muchos en España ya se fijaron en su nivel físico. Por ahora el belga no ha tenido un buen inicio en el conjunto blanco como él y los hinchas esperaban.

En su primer día de entrenamiento con Real Madrid, Eden Hazard dejó en evidencia su estado físico. Y claro, es entendible. El extremo llega de vacaciones a sumarse a la pretemporada del actual equipo de Zinedine Zidane.

Hoy el diario As, en su portada, realizó un montaje de la cara de Eden Hazard en el cuerpo de Karim Benzema. Tras ello, en todo Europa se desataron todo tipo de comentarios sobre el peso del nuevo fichaje del Real Madrid.

"Pese a esa leyenda sobre su peso, Eden Hazard ha firmado siempre números de súper estrella. Con 352 partidos, 110 goles y 92 asistencias en su haber, pocos pueden dudar del rendimiento del jugador belga. Quizá por encontrar algún lunar, Hazard fue sobre todo cuestionado hace dos años cuando firmó su peor temporada en el Chelsea. Aún así, la mala racha sólo duró ese curso", señala el portal "Libertad Digital".

Es preciso señalar que Real Madrid comenzó este lunes la pretemporada previo a su gira por Norteamérica, donde disputará tres amistosos todos en Nueva Jersey:

21 de julio, Bayern de Múnich

24 de julio, Arsenal

27 de julio, Atlético de Madrid

