Esposa de crack de Inter de Milán confiesa que sufre cáncer [FOTO]

El volante del Inter de Milán Radja Nainggolan que es una de las figuras del equipo italiano y ahora se encuentra en vitrina, ya que los ‘Neazurri’ quieren hacer caja chica con en este mercado de pases para llegada de nuevos jugadores como sería el caso de Alexis Sánchez.

No obstante, el jugador de origen belga tendría otras preocupaciones en mente, puesto que su esposa y la madre de sus dos pequeñas hijas, ha sido diagnosticada con cáncer tal y como ella misma lo hizo saber mediante extensa publicación en su instagram.

Claudia de 37 años expresó mediante un post unas profundas palabras donde contaba cómo han sido los días desde que se enteró de esa terrible enfermedad, asimismo informaba que había llegado el día para empezar con la quimioterapia.

"Hace un mes que me despierto cada día esperando que se trate solo de una pesadilla. Hace un mes que me despierto cada día viendo que estoy viviendo una pesadilla. Esperaba que este día llegara lo más tarde posible, pero no ha sido así. Los días han pasado volando y mi alegría, también" se puede leer al inició de su reflexión.

Luego continua y manifiesta lo siguiente: a partir de hoy comienzo un nuevo camino en mi vida: la quimioterapia. Y quién hubiera dicho por una vez en la vida que Claudia hubiera tenido miedo de empezar un nuevo día. Miedo es poco... ¿Qué puedo decir después de cubos de lágrimas derramadas? Es hora de salir y luchar contra esta bestia"

Por último, agradece a todas las personas que la han acompañado y han estado con ella durante estos difíciles días para la familia “Agradezco de corazón a la familia y a los amigos que me han hecho llevar esto un poco mejor estos días y que me han dado la fuerza y positividad para enfrentarlo todo”.