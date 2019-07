Jorge Sampaoli defendió de las críticas a Christian Cueva en Santos

Los hinchas del Santos FC pasaron de la ilusión a la decepción con Christian Cueva. El mediocampista peruano, segundo fichaje más caro del club por 6 millones de euros, llegó procedente del Krasnodar a pedido de Jorge Sampaoli, pero ha estado lejos de colmar las expectativas: todavía no anota ni asiste ni tampoco es titular indiscutible. Eso sí, tiene la confianza total de su entrenador.

Ahora bien, Christian Cueva recuperó sensaciones con la Selección Peruana, finalista de la Copa América 2019, y la pregunta de los periodistas a Jorge Sampaoli sobre el peruano se caían de maduro en conferencia de prensa. Y así fue.

El entrenador argentino defendió de las críticas a 'Aladino', aunque le pidió más por el talento que posee. Eso sí, fue contundente con aquellos que menosprecian al "8" de la Selección Peruana.

"A Cueva le ha costado la adaptación a la forma de jugar del equipo. Todo lleva un tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, el reclamo es que Cueva ya no sirve, pero no es así", aseguró Sampaoli.

El DT del Santos FC consideró que no dejará de trabajar para que un talento como el de Christian Cueva sea adapte y le ofrezca las soluciones ofensivas que solo él de su plantilla le puede dar al equipo.

"Nosotros tenemos que seguir trabajando para que él se acomode rápido al equipo y nos aporte. Cueva tiene que dar más de lo que puede porque puede dar más que otros", puntualizó.

A diferencia de Paolo Guerrero y Miguel Trauco, el comando técnico del Santos FC le dio 10 días de descanso a Christian Cueva. El peruano se sumará a los trabajos de su club el próximo miércoles 17 y su reestreno con la camiseta del 'Peixe' podría ser ante el Botafogo, por la fecha 11 del Brasileirao.

EL DATO:

Christian Cueva jugó 15 partidos (12 como titular) con Santos FC entre todas las competencias del primer semestre del 2019.