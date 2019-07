Pedro Gallese contó qué le dijo Christian Cueva tras su 'blooper' ante Brasil en la Copa América [VIDEO]

Pedro Gallese ya se encuentra entrenando con el plantel de Pablo Bengoechea y hoy habló con la prensa, quien -entre otras cosas- quería saber los pormenores de su participación en la última Copa América. El golero titular de Alianza Lima fue consultado por su 'blooper' en el primer partido ante Brasil y por lo que le dijo Christian Cueva inmediatamente le sucedió el percance.

"Cueva falló en el Mundial", fue lo primero que señaló el 'Pulpo' ante la risa generalizada de todos los presentes en la sala de prensa del Esther Grande de Bentín.

El golero, luego de la 'chacota' y 'joda', contó lo que le dijo 'Aladino' y sus demás compañeros tras el grosero error en la goleada 5-0 que sufrimos ante el 'Scratch'.

"Siempre me apoyó, el grupo es bastante unido, me decían que eso puede pasar, que no había ningún problema, que ellos se iban a encargar de afrontar el partido y apoyarme y fue lo que hicieron hasta el último momento", expresó el seleccionado de La Blanquirroja.

No obstante, reconoció que aquel partido fue una de las peores versiones del equipo de todos aunque luego tuvieron revancha avanzando hasta la final del torneo: "No nos fue bien en ese partido pero creo que después lo demostramos (la capacidad de reacción y unión)".

Alianza Lima debuta en el Torneo Clausura este domingo (4:00 p.m.) frente a Sport Boys en el Miguel Grau y lo más probable es que Gallese esté desde el arranque en el campo.