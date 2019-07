Lionel Messi encabeza la lista de jugadores maduros más caros del mercado

En el fútbol es casi una ley que un jugador vaya perdiendo su cotización en el mercado cuando ya supera la barrera de los 30 años; sin embargo, junto a Lionel Messi, existe todavía un grupo de futbolistas de élite quienes además de mantenerse en vigencia debido a su buen nivel, siguen valiendo una millonada.

Con 32 calendarios encima, el genio rosarino se encuentra tasado por el Barcelona en una real fortuna. La “Pulga” vale nada menos que U$S 169 millones, una cifra bastante surrealista si se tratase de cualquier otro futbolista que ya superó los tres “cheques”.

Empero, el astro argentino no es el único jugador ya maduro que cuesta una barbaridad en el mercado de traspasos, otro claro ejemplo es su rival de siempre Cristiano Ronaldo. El “Comandante”, que en su último cumpleaños apagó 34 velas, está valorizado en la importante cantidad de 101 “kilos”.

Cabe destacar que en esta selecta lista se encuentran también el gabonés Pierre Aubameyang, el polaco Robert Lewandowski, el delantero argentino Sergio Agüero, el francés Karim Benzema y los uruguayos Luis Suárez y Edinson Cavani.

El astro argentino puede jactarse de ser el “madurito” más caro de todo el mundo, además su vigencia se confirma siendo pieza fundamental en el Barza y la Selección argentina.

NOMBRE EDAD VALOR

Cristiano 34 U$S 101 millones

Pierre Aubameyang 30 U$S 78 millones

Robert Lewandowski 30 U$S 73 millones

Sergio Agüero 31 U$S 73 millones

Marco Reus 30 U$S 56 millones

Jordi Alba 31 U$S 56 millones

Sergio Busquets 30 U$S 56 millones

Luis Suárez 32 U$S 56 millones

Karim Benzema 31 U$S 45 millones

Edinson Cavani 32 U$S 45 millones