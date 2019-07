¡Una millonada! El exorbitante salario que recibirá Antoine Griezmann en Barcelona

Si bien la novela de Antoine Griezmann llegó a su epílogo con su arribo al Barcelona por las próximas cinco temporadas, ahora de lo único que se habla es del exorbitante sueldo que percibirá el delantero francés.

El “Principito” aceptó reducirse el salario (ganaba US$ 27 millones en Atlético de Madrid) para estampar su firma con los “azulgranas”, aunque de igual manera será el segundo jugador mejor pagado de la plantilla (US$ 20 millones) solo por detrás de Lionel Messi, que percibe US$ 43 millones anuales.

Desde ya, “Grizi” recibirá muchos más millones que otros pesos pesados del equipo como son Luis Suárez, Gerard Piqué, Sergio Busquets e Ivan Rakitic.

Inclusive, desde España afirman que con el transcurrir de cada campaña el salario del actual campeón del mundo irá aumentando.

Antoine Griezmann, en su tercer año cobrará US$ 22 millones, en el cuarto pasarán a ser US$ 24 millones, y en su última campaña como “culé” serán US$ 28 millones. Una verdadera locura que probablemente no caiga muy bien en el vestuario. ¿Traerá cola?

EL DATO

El “charrúa” Luis Suárez era el segundo mejor pagado del club con US$ 16 millones al año.