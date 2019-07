Miguel Trauco y la gran jugada en el gol de Flamengo ante Goiás | VIDEO

Las especulaciones que se marcha de Flamengo por poca continuidad al parecer recaló en el corazón del técnico, Jorge Jesús colocó desde el arranque a Miguel Trauco en el duelo ante Goiás y terminó aplaudiendo su accionar.

Miguel Trauco salió luego de muchas fechas en el once titular por la jornada 10 del Brasileirao en el Maracaná y fue una pesadilla para los rivales cada vez que decía pasar al ataque para ser superioridad en su equipo.

El partido se complicaba para Flamengo que había adelantado en el marcador por obra del uruguayo De Arrascaeta, pero Goiás no bajó los brazos y lo igualó solo siete minutos después. La figura del ex jugador de Universitario fue creciendo en el partido.

Antes de finalizar el primer tiempo Miguel Trauco ganó la línea como un delantero más sacando un preciso centro para intervenga Bruno Henrique marcando el desnivel del partido que ya arrancaba nerviosismo en su afición.

El partido tuvo una goleada histórica. Flamengo goleó 6-1 al Goiás y Miguel Trauco fue una de las figuras del encuentro. El 'Mengao' ahora suma 20 puntos en la fecha 10 y se encuentra a seis del líder del Brasileirao, Palmeiras.

En la Copa América, tuvo una irregular fase de grupos Miguel Trauco. Luego, en cuartos, semifinales y final, se recuperó y mejoró mucho en la marca y salida, logrando salir en varios portales internacionales en el equipo ideal.

Miguel Trauco fue titular en los seis partidos de la Copa América. En lo que va el 2019, el lateral tuvo ocho partidos con el Flamengo. Es decir, en menos de un mes, el zurdo tuvo más continuidad con la selección peruana que en su club.

Miguel Trauco no renovará con el Flamengo, culminando su contrato a finales del 2019. En Francia, hablan del interés del Brest, club que acaba de ascender a la Liga 1.

EL DATO

Miguel Trauco fue vendido por Universitario al Flamengo en la temporada 2016, tras jugar la Copa América Centenario.

Novidade na escalação do Jorge Jesus, Trauco tá jogando muito bem! No lance do segundo gol, fez a diagonal perfeita! Será que vai ser titular? #colunadofla pic.twitter.com/wZYKJTPh5y