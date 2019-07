Miguel Trauco a sola firma: cuadro de Francia cerca de ficharlo

Miguel Trauco tiene ofertas como un manojo de cartas. Luego de confirmarse que Flamengo no le renovará contrato, el lateral de la selección peruana es voceado para fichar por un cuadro de Francia que acaba de ascender a la Liga 1. Ojo, es una de las propuestas que tiene.

Desde Francia, el diario L'Équipe informó sobre la situación de Miguel Trauco, continuamente relacionado a clubes de la Ligue 1, pero cuyo primer interés firme y concreto es el del Stade Brestois 29, más conocido como Brest.

El club, uno de los recién ascendidos a la Ligue 1, quiere fichar a Miguel Trauco y está dispuesto a pagar la cifra menor al millón de euros que pide el Flamengo por su salida.

Es más, el medio francés asegura que el Brest ya le lanzó una propuesta a Miguel Trauco, la misma que el lateral peruano todavía no responde.

Y es que Miguel Trauco está más pedido que nunca. Su buen rendimiento en la Copa América 2019 ha llamado la atención de clubes y su caché es otro tras ser considerado en el once ideal por el Grupo de Estudio Técnico de la Conmebol.

En todo caso, el futuro le sonríe a un Miguel Trauco que reveló que el Flamengo decidió no renovarle contrato y ya analiza ofertas para dar el salto al fútbol europeo.

Miguel Trauco jugó los seis partidos de la Selección Peruana en la Copa América 2019

Brest are trying to sign Peruvian sensation & left-back Miguel Trauco (Flamengo); player also offered to Marseille https://t.co/MFNTgi7Ol6