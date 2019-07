¿Extécnico de Alianza Lima cerca de tomar el buzo de la Selección Panameña?.

La Selección de Panamá no pasa por un buen momento. Tras la mala campaña en la Copa Oro que terminó con la coronación de México, hinchas y prensa 'canaleros' no tuvieron reparos en criticar por todo lo alto al estratega Julio Dely Valdés.

Extécnico de Alianza Lima podría convertirse en nuevo seleccionador de Panamá

Es por ello que la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) ya tomó cartas en el asunto y en los próximos días podría haber novedades sobre el futuro de Julio Dely Valdéz ya que incluso se barajan algunos nombres para tomar su puesto.

Uno de ellos es el de un entrenador con amplia experiencia en selecciones y que incluso llegó a realizar una gran campaña mundialista, quien sería la primera opción para tomar el buzo panameño. Incluso el mismo DT confirmó el acercamiento que tuvo con el mandamás del fútbol de aquel país centroamericano.

Resulta que se trata de un conocido del balompié peruano: Jorge Luis Pinto, extécnico de Alianza Lima en dos oportunidades. El mismo estratega dio detalles de la conversación.

"Me llamó el presidente de la Federación de Panamá, conversé largo con él, me explicó algunas cosas y yo les expliqué otras. 'Déjeme pensar', le dije. Le agradezco al presidente y a Panamá que me hayan tenido en cuenta y hablaremos las cosas con calma", declaró Jorge Luis Pinto.

Jorge Luis Pinto es el actual técnico de Millonarios

El actual DT de Millonarios agregó que "Aún no hay alguna determinación, hay que valorar muchas cosas de fútbol y muchos aspectos, pero estoy muy agradecido con el presidente Arias y su cuerpo directivo. Valoraremos".

Cabe mencionar que otra de las opciones que tiene en mente Panamá pensando en las Eliminatorias Qatar 2020 es la de César Farías, extécnico de la Selección Venezolana que se encuentra libre luego de su paso por el fútbol boliviano.