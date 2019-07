Diego Simeone: "Messi es el mejor jugador del mundo, ¿cómo no me va a gustar dirigirlo?"

Diego Simeone ha sido uno de los principales candidatos para dirigir a la Selección Argentina. El buen trabajo del "Cholo" en el Atlético de Madrid lo puso en vitrina para ponerse el buzo albiceleste. El DT comentó cuáles son sus prioridades.

Hoy se debe al Atlético de Madrid

“Desde el sentimiento quiero trabajar ya en la Selección. Pero hay muchas otras cosas que evalúo. Y hoy queremos cambiar definitivamente la historia del Atlético de Madrid", señaló a TYC Sports.

"Ya llegará el momento en el que pueda dirigir a Argentina. Es para mi una ilusión pensar en que eso puede llegar a suceder. Hoy me veo reflejado en el entrenador que trabaja en el día a día. En este momento la realidad es diferente", agregó el "Cholo".

Simeone habló de Lionel Messi y la Copa América

El técnico de los "Colchoneros" aclaró que desde la AFA “Nunca me llamaron para dirigir a la Selección" y también habló del nivel ofrecido por Lionel Messi en la Copa América Brasil 2019.

“Messi llevó el peso del equipo en la Copa América. No opino de las declaraciones de los demás, cada uno es libre. En este caso pienso que actuó como líder", afirmó.

Simeone se refirió así a las declaraciones que dio el crack del Barcelona insinuando una supuesta red de corrupción en la Conmebol para favorecer a Brasil con polémicas decisiones arbitrales.

“Cada uno en la vida tiene sus tiempos. Y Messi, en este caso, manejó su liderazgo de manera distinta a cómo lo hizo antes," explayó el ex capitán argentino. Messi es el mejor jugador del mundo, ¡cómo no me gustaría dirigirlo!", manifestó.