Zidane aclaró polémica con Bale: "A veces mi español es algo liante"

Gareth Bale aún no tiene un futuro claro en el Real Madrid, sobre todo, por las polémicas declaraciones que ofreció el entrenador Zinedine Zidane en Houston tras el amistoso contra el Bayern Múnich. Este lunes 22 de julio, el francés ofreció una conferencia de prensa, previo al partido de mañana contra el Arsenal, en donde aclaró que no quiso faltarle el respeto al extremo galés ya que todo se debió a un problema con su manejo del idioma español.

"A veces mi español es un poco liante. Voy a intentar ser muy claro con eso, con lo de Gareth Bale. Lo primero, no falté el respeto a nadie y menos a un jugador porque siempre dije lo mismo, que los jugadores son lo más importante y cada vez que hay un jugador aquí estoy con ellos siempre", indicó Zidane, técnico del Real Madrid.

"Lo segundo, dije que el club estaba tratando su salida. Punto. Y lo tercero, que me parece importante también. El otro día no se cambió a Gareth Bale porque él no quería, nada más. Él dijo que el club está tratando su salida y no se cambió por eso. Ahora volvemos a lo mismo. Bale es un jugador del Madrid y va a entrenar con normalidad hoy y veremos lo que pasará mañana", agregó.

Sin embargo, Zinedine Zidane se molestó con una pregunta de un periodista en la sala que le dijo: "¿Le incomoda planificar entrenamientos con él (Gareth Bale)?"

"Sabes que no te voy a contestar. Para nada. Tengo que respetar a los jugadores. No puedo mentir, va a hacer lo mismo que con los demás", así fue la respuesta del técnico del Real Madrid y, luego, añadió que "va a entrenar con normalidad hoy y mañana es mañana, veremos lo que va a pasar".

El Real Madrid enfrenta al Arsenal este martes 23 de julio, desde las 6.00 p.m. (hora peruana), en el Estadio FedExField por la International Champions Cup 2019.