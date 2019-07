Arsenal dejó atrás a todos y está cerca de cerrar contratación de estrella del Real Madrid [VIDEO]

La Premier League ha sido complicada para el Arsenal en las últimas temporadas, incluso quedando fuera de los puestos directos a Champions League ante la fortaleza de sus competidores directos. El nuevo proceso de Unai Emery ha dejado buenas impresiones, pero algo de dudas a lo largo de la campaña 2018-19, en especial con repentinas caídas por la falta de variantes en el plantel.

A pesar de dicha situación, la directiva ‘gunner’ no se mueve mucho en el mercado de fichajes y hasta ahora solo ha cerrado la contratación del juvenil atacante brasileño Gabriel Martinelli. La principal necesidad del Arsenal está en la defensa y la mitad de la cancha, siendo este segundo sector el próximo a tener un nuevo hombre, joven y de importante experiencia tras su paso en Real Madrid.

Se trata de Dani Ceballos, volante español de 22 años que ha tenido regular continuidad en el primer equipo del Real Madrid desde su llegada en el 2017, aunque no la suficiente para despegar en su carrera profesional. Es así que la atractiva propuesta que ha hecho el Arsenal por sus servicios lo terminó de convencer para mudarse a Inglaterra.

BREAKING: Arsenal are closing in on the loan signing of Dani Ceballos from Real Madrid—the player could undergo a medical tomorrow, reports @diarioas pic.twitter.com/vIP34mjbHy