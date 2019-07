Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 24 de julio de 2019

Partidos de HOY miércoles 24 de julio, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda futbolística se encuentra distribuida en encuentros referidos a Champions League, Europa League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, International Champions Cup y más.

Champions League

Los choques por la segunda fase de la Champions League continuarán. Será un total de siete juegos que se disputarán este miércoles 24 de julio.

12:00 p. m. Bate vs Rosenborg

1:00 p. m. CFR Cluj vs M. Tel Aviv

1:00 p. m. Ferencvaros vs Valletta

1:15 p. m. Maribor vs AIK

1:45 p. m. Celtic vs Nomme Kalju

1:45 p. m. Dundalk vs Qarabag

1:45 p. m. Estrella Roja vs HJK

Europa League

Por su parte, en Europa League, se jugará un cotejo más de la segunda fase.

11:00 a. m. Slovan Bratislava vs KF Feronikeli

Copa Libertadores

Los octavos de final tendrán lugar en la Copa Libertadores. Paolo Guerrero irá en busca de la ventaja ante Nacional de Uruguay, mientras que el Cerro Porteño de Miguel Ángel Russo (ex Alianza Lima) intentará dar el golpe en Argentina.

Miguel Trauco es otro de los que posiblemente puedan actuar frente a Emelec, aunque Jorge Jesús prefiere a René.

5:15 p. m. Nacional (Uruguay) vs Internacional

5:15 p. m. San Lorenzo vs Cerro Porteño

7:30 p. m Athletico Paranaense vs Boca Juniors

7:30 p. m. Emelec vs Flamengo

Copa Sudamericana

7:30 p. m. Botafogo vs Atlético Mineiro

League Cup

7:30 p. m. Houston Dynamo vs Club América

9:30 p. m. Real Salt Lake vs U.A.N.L.

International Champions Cup

6:30 a. m. Juventus vs Inter de Milán

7:00 p. m. Fiorentina vs Benfica

Amistosos de Clubes

4:30 a. m. Feirense vs Agueda

4:30 a. m. Gil Vicente vs Moreirense

4:30 a. m. Marítimo vs Luton

6:00 a. m. Reading vs Kuwait

6:30 a. m. Willem II vs Panachaiki

7:00 a. m. Kitchee vs Manchester City

8:30 a. m. Dusseldorf vs Rayo Vallecano

10:00 a. m. Cagliari vs Chievo

10:00 a. m. Chateauroux vs Blois

10:00 a. m. Lazio vs Entella

10:00 a. m. Peterborough vs Reading

10:00 a. m. Slavia Praga B vs Litomericko

10:00 a. m. Sparta Rottedarm vs Den Bosch

10:00 a. m. Tikves vs Renova

10:00 a. m. Xanthi vs Ramat Hasharon

10:30 a. m. Brescia vs Mazzano

10:30 a. m. Juve Stabia vs Andria

10:30 a. m. Nápoles vs Cremonese

10:30 a. m. Norwich vs Brentford

10:30 a. m. Salernitana vs Sambenedettese

10:30 a. m. Sampdoria vs Pro Patria

11:00 a. m. Amorebieta vs Osasuna

11:00 a. m. Andrychow vs Czaniec

11:00 a. m. Haladas vs Sarvari FC

11:00 a. m. Pisa vs Bari

11:00 a. m. Reims vs Metz

11:00 a. m. Rouen vs Le Havren II

11:00 a. m. Sassuolo vs Real Vicenza

11:00 a. m. Udinese vs Al Hilal

11:00 a. m. Vizela vs Lusitania FC

11:30 a. m. Sporting de Gijón vs Langreo

12:00 p. m. Cartagena vs El Pmar

12:00 p. m. Lamia vs AEK

12:00 p. m. Las Palmas vs Tamareceite

12:00 p. m. Pacos Ferreira vs Estoril

12:00 p. m. Portimonense vs Lille

12:00 p. m. Real Avilés vs Lugo

12:00 p. m. Vitesse vs Sivasspor

12:15 p. m. Mallorca vs Platges de Calviá

12:30 p. m. Cayón vs Racing de Santander

12:30 p. m. Germania Ratingen vs Sprockhovel

12:30 p. m. Guijuelo vs Atlético Tordesillas

12:30 p. m. KSV Roeselare vs Knokke

1:00 p. m. Atherton vs Al-Ittihad

1:00 p. m. Feyenoord vs Angers

1:00 p. m. Lierse vs Westerlo

1:00 p. m. Raya Majahonda vs Getafe

1:00 p. m. Toulouse vs al Arabi

1:30 p. m. Chaves vs Rio Ave

1:30 p. m. Doncaster vs Huddesfield

1:30 p. m. Hull vs amiens

1:30 p. m. Melksham vs Bath

1:30 p. m. Shieffield vs Chesterfield

1:30 p. m. Southend vs Milwall

1:45 p. m. Boavista vs Niza

1:45 p. m. Bury vs Blackburn

1:45 p. m. Buxton vs Trafford

1:45 p. m. Cheshunt vs Stevenage

1:45 p. m. Forest Green vs Bristol City

1:45 p. m. Lincoln vs Stoke

1:45 p. m. Mickleover vs Burton

1:45 p. m. Oxford United vs Leeds United

1:45 p. m. Ramsbottom vs Rochdale

1:45 p. m. Walsall vs Aston Villa

1:45 p. m. Wigan vs Everton

2:00 p. m. Aves vs Falcamao

2:30 p. m. Raja Casablanca vs Leganés

2:30 p. m. SC Braga vs Mónaco

7:00 p. m. DC United vs Marsella

7:05 p. m. Sporting CP vs Liverpool

8:00 p. m. Querétaro vs Real Betis