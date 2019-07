¿Christian Cueva deja Santos? Sampaoli tomará radical decisión

El futuro de Christian Cueva no es nada alentador. Y es que, el peruano sigue siendo muy criticado en Brasil por la poca presencia en el Santos. A ello, se suma que el equipo de Jorge Sampaoli excedió el límite de futbolistas extranjeros, pues las bases del fútbol brasileño solo aceptan cinco y el club de Sao Paulo cuenta seis.

Ante este panorama, será Jorge Sampaoli quien tome una radical decisión pues deberá excluir a un extranjero y es ahí donde Christian Cueva parte en desventaja a pesar que tiene la confianza el técnico, el peruano no ha cumplido con las expectativas de los hinchas, directivos y prensa brasileña.

"Nosotros como entrenadores tenemos que saber resolver estas situaciones. Lo de Cueva fue inesperado, venía de las vacaciones después de la Copa América así que se va a tener que poner en forma para jugar. Todos no pueden estar", dijo Jorge Sampaoli.

Los jugadores extranjeros del Santos de Jorge Sampaoli son los siguientes: Los colombianos Felipe Aguilar y Fernando Uribe, el venezolano Yeferson Soteldo, el uruguayo Carlos Sánchez, el paraguayo Derlis González y el peruano Christian Cueva.

Christian Cueva muy criticado

"A Cueva le ha costado la adaptación a la forma de jugar del equipo. Todo lleva un tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, el reclamo es que Cueva ya no sirve, pero no es así. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que él se acomode rápido al equipo y nos aporte. Cueva tiene que dar más de lo que puede porque puede dar más que otros", dijo el técnico de Santos.

El próximo encuentro de Santos por el torneo Brasileirao será este domingo a ls 2:00 p.m. / hora peruana, ante Avaí. Para este encuentro, el peruano podría quedar fuera debido a que los otros extranjeros vienen siendo habituales titulares.