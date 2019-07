¿Le viene bien a Renato Tapia jugar en la MLS? Libero TV analiza el futuro del peruano [VIDEO]

En una nueva edición de Libero TV, se tocó diferentes temas como el inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y también el futuro incierto de Renato Tapia. Precisamente sobre el mediocampista nacional, su destino estaría en la MLS tras ser tachado en el Feyenoord de Holanda debido a que el técnico no lo tiene en sus planes para la temporada 2019-2020.

Sobre Renato Tapia, en las últimas horas trascendió que desde la Major League Soccer estarían interesados en ficharlo. Hablamos concretamente del club Seattle Sounders que tiene a Raúl Ruidíaz como sus máximas figuras que está dispuesto a lanzar una oferta irrechazable por la transferencia del volante nacional.

¿Qué opciones de medallas tenemos en los Panamericanos?

Sobre los Juegos Panamericanos, Inés Melchor confirmó mediante sus redes sociales que no competirá en la Maratón debido a una fuerte lesión. “Los que me conocen saben lo importante que es para mi poder representar al país y más si es en una competencia tan importa como los Panamericanos donde somos locales. Hoy, la vida me vuelve a jugar en contra y la frustración de no poder darle una nueva alegría al Perú”, escribió la fondista peruano en sus redes sociales.

Siguiendo con el tema de los Panamericanos, la Selección Femenina de Fútbol se alista para su debut y con ello luchar por el Oro. El equipo peruano debuta este domingo a las 8:30 p.m. ante Argentina. Tres días después enfrentará a Costa Rica y cerrará su participación en la fase de grupos ante Panamá el próximo sábado 3 de agosto. Todos estos encuentros se disputará en el estadio San Marcos.

