Neymar: El PSG da pista de cuál sería el futuro del jugador [FOTO]

Se acabó la novela. Neymar que sido personaje principal de este mercado de fichajes y ha buscado por todos los medios forzar su salido del PSG para regresar al Barcelona, ya sabría cuál sería su futuro.

Al parecer el astro brasileño se habría cansado de luchar contra la corriente y terminó por aceptar su destino. 'Ney' fue uno de los modelos escogidos para presentar la nueva e inovadora equipación del equipo parisino.

No sería casualidad

Neymar que durante este verano ha tenido muy poca presencia en las redes oficiales del PSG, es uno de los jugadores elegidos de la plantilla que dirige, Thomas Tuchel para el lanzamiento de la segunda indumentaria oficial del club.

Este hecho no sería por puro gusto, ya que se ha tomado como una indirecta para los medios y así dar a entender que Ney permanecería en el club al menos por una temporada más, aunque la relación entre ambos este muy deteriorada.

El regreso del hijo prodigo

Barcelona no se rinde y sigue intentado su fichaje, la última oferta del club catalán fue 40 millones de euros más Ivan Rakitic y Philippe Coutinho, pero al club francés no le interesa ningún trueque de jugadores solo dinero y no negociará la salida del brasileño por un monto menor a los 222 millones de euros. Con esto solo nos queda decir ¡Buena suerte Ney!

Real Madrid y la Juventus

Al ver que su aterrizaje al Barca se hacía cada vez más complicada, Neymar (padre) representante del astro brasileño, habría tenido acercamientos con la directiva de la Juventus para analizar la idea de un posible fichaje por parte de los italianos, hasta se habló de un trueque entre el 'carioca' y Paulo Dybala.

La misma historia se repetiría con el Real Madrid que también estaba muy interesado en Ney, pero no estarían dispuestos a pagar su exorbitante cláusula e intentarón la posibilidad de hacer un cambio con Gareth Bale, negociación que tampoco llegó a un buen puerto.

DATO

El PSG se encuentra en una gira por China para enfrentar algunos partidos pactados, uno de ellos contra el Inter de Milán.