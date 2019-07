Cristiano Ronaldo lidera el top de los que más cobran por publicación en Instagram

Cristiano Ronaldo no solo se le reconoce por sus condiciones como futbolista, también por ser un personaje mediático y con infinidad de seguidores en redes sociales. Sabías que el portugués puede ingresar más de 1 millón de dólares solo por publicar en Instagram.

El jugador de la Juventus coge el celular, se toma foto o graba un video promocionando un producto determinado, lo sube a la popular red social y recibe US$ 1,4 millones. ¿Cuánto tiempo le demanda? No más de cinco minutos. Es el deportista que más cobra por cada post en Instagram.

Cristiano Ronaldo con 177 millones de fans

Recordemos que en la red social de la camarita, CR7 supera los 177 millones de fans y un anuncio a través de su cuenta alcanzaría a personas en todo el mundo, la mayoría de ellos amantes del deporte, especialmente del fútbol.

En segundo lugar aparece la estrella del PSG, Neymar, que si bien es cierto su rendimiento futbolístico ha decaído las últimas temporadas, sigue siendo un elemento atractivo para las grandes marcas. Lionel Messi, astro del Barcelona, es el último del podio.

Lebron James y Virat Kohli también aparecen en el top

En el top 10 aparecen ocho futbolistas (incluyendo dos que ya están retirados) en total, siendo Lebron James (baloncesto) y Virat Kohli (cricket) los que destacan en otras disciplinas y completan este millonario ranking.

Deportistas que más cobran por un post en InstagramDeportistas que más cobran por un post en Instagram

Cristiano Ronaldo (US$ 1.4 millones)

Neymar (US$ 1.03 millones)

Lionel Messi (US$ 933,493)

David Beckham (US$ 514,394)

Lebron James (US$ 392,500)

Ronaldinho (US$ 369,216)

Gareth Bale (US 313,684)

Zlatan Ibrahimovic (US$ 288,556)

Virat Kohli (US$ 283,179)

Luis Suárez (US$ 265,268)

EL DATO

Juventus ha ganado dos títulos con la Juventus: una Serie A y una Supercopa de Italia.