Antoine Griezmann: ¡CON TODO! Rummenigge critica su fichaje al Barcelona

Hace algunas semanas a Barcelona le había costado 120 millones de euros por Antonio Griezmann. Hablamos de uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol mundial.

Al respecto, Karl-Heinz Rummenigge, directivo del Bayern Múnich, mostró su preocupación por los sueldos altos que están pagando en Europa, sobre todo en las ligas de España, Inglaterra e Italia.

"Lo que me causa preocupación no son solamente las sumas por traspaso; 100 o 120 millones de euros ya no son nada espectacular. Estoy mucho más preocupado por los sueldos que se están pagando, sobre todo en España, Inglaterra e Italia", aseguró el dirigente del Bayern Múnich.

Acto seguido, agregó: "La tendencia va hacia pagar sueldos netos. Tenemos que tener cuidado de no desestabilizar nuestro orden salarial. Las dimensiones son enormes".

En seguida, Rummenigge puso como ejemplo el caso de Antoine Griezmann. "Por ejemplo Griezmann, sueldo millonario de dos cifras al año y neto. Todo esto hay que multiplicarlo por dos ya que el club es el encargado de pagar los impuestos", finalizó.

Ránking de los fichajes más caros en el fútbol

Philippe Coutinho 2018 (Liverpool FC) 120 millones de euros

Ousmane Dembélé 2017 (Borussia Dortmund) 105.millones de euros

Antoine Griezmann 2019 (Atletico de Madrid) 120 millones de euros

Luis Suárez 2014 (Liverpool FC) 82 millones de euros

Frenkie de Jong 2019 (Ajax Ámsterdam) 75 millones de euros

Zlatan Ibrahimović 2009 (Inter de Milán) 69.5 millones de euros

Neymar da Silva 2013 (Santos FC) 57 millones de euros

Malcom 2018 (Girondins de Burdeos) 41 millones de euros

Paulinho 2017 (Guangzhou Evergrande) 40 millones de euros

David Villa 2010 (Valencia CF) 40 millones de euros

Marc Overmars 2000 (Arsenal FC) 40 millones de euros