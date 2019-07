El que puede, puede: Cristiano Ronaldo compró lujosa mansión en Marbella por un millón y medio de euros [FOTOS]

Cristiano Ronaldo, ex Real Madrid, sigue invirtiendo su dinero en propiedades y en esta oportunidad decidió adquirir una lujosa mansión en Marbella por un valor de un millón y medio de euros.

El crack de la Juventus tiene una debilidad por esta localidad malagueña, ya que en reiteradas oportunidades ha registrado visitas al conocido restaurante BiBo del chef marbellí Dani García, ganador de dos estrellas Michelin.

Asimismo, el año pasado eligió dicho local para hacer una cita romántica con Georgina Rodríguez (25) con motivo del cumpleaños de la joven que le ha robado su corazón.

Según el diario The Sun, el nuevo capricho de CR7 se trata de unas de las once villas de 'The Heights', un complejo de lujo en desarrollo ubicado junto al campo de golf 'La Resina', que cuenta con gimnasios privados, salas de cine y enormes piscinas, entre otras comodidades.

La propiedad en sí es una espectacular mansión de cuatro habitaciones rodeada de un gran jardín con vistas ininterrumpidas del Mediterráneo y en el que no falta una buena piscina.

Según el medio británico, el precio que ha pagado Cristiano por esta villa marbellí ronda el millón y medio de euros y con su adquisición ha ampliado su imperio inmobiliario de 30 millones de euros.