Agente de Trauco confirma negociaciones con Saint-Étienne en Brasil

"Hoy, él (Miguel Trauco) está enfocado en el Maracaná (partido entre Flamengo y Emelec por Copa Libertadores). Las negociaciones con Saint Ettiene aún no han termino, pero sí están avanzadas", dice José Chacón al periodista brasileño Victor Gammaro.

Representante de Miguel Trauco, sobre a possível (e provável) saída do peruano do Flamengo: "Hoje, ele está focado no Maracanã. O negócio com o St. Ettiene não está concretizado, mas avançou". Ele também garantiu que o jogador recebeu outras ofertas da Europa.