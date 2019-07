Miguel Trauco tiene acuerdo con el Saint-Ètienne y sería oficializado el lunes

¡Casi un hecho! Miguel Trauco y Saint-Ètienne de Francia llegaron a un acuerdo para el fichaje del peruano. El lateral de la Selección Peruana jugará su último partido este miércoles con Flamengo por Copa Libertadores, para entre jueves y viernes terminé de ultimar detalles con el club francés.

Por ahora no se conoce los detalles de la operación, pero el pase de Miguel Trauco estaría fijado en aproximadamente de 3 millones de euros. Un gran salto para el ex Universitario que no venía siendo considerando en Flamengo.

El acuerdo ya está dado pero aún no hay firma. Trauco sería viajando este fin de semana a Francia y si todo marcha bien, el lunes estaría siendo presentando en el Saint-Ètienne.

Miguel Trauco y su buena Copa América

A pesar de su gran torneo con la Selección Peruana en la Copa América donde fue elegido como el mejor lateral izquierdo del torneo, es conocido que Flamengo no tiene en sus planes a nuestro compatriota que busca un nuevo futuro lejos de Brasil.

Acuerdo entre Miguel Trauco y Saint-Étienne de Francia. Acuerdo, cerrado aún. No hay firma todavía. El zurdo tendrá su último partido hoy con Flamengo y mañana o viernes ya podría cerrarse todo. https://t.co/vDZ6lvHtdZ — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) July 31, 2019

Jugará hoy Copa Libertadores con el Flamengo

Pese a esto, Trauco se encuentra concentrado para el choque de este miércoles según informó la periodista brasileña, Raisa Simplicio. La mujer de prensa señaló que el peruano definirá su futuro luego de este crucial encuentro en el que Flamengo se juega la vida en el torneo continental.

Como es conocido, Miguel Trauco también era pretendido por el Besiktas de Turquía que pretendía pagar hasta 3 millones de euros por los servicios del ex Universitario. Sin embargo, el Saint-Ètienne parece haber llegado a un acuerdo por el lateral peruano que tendrá su primera oportunidad de demostrar su talento en el viejo continente.