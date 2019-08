En problemas: Cristiano Ronaldo es denunciado por fraude y policía de Corea abre investigación en su contra

Cristiano Ronaldo está siendo investigado por la Policía Metropolitana de Seúl porque supuestamente habría violado la ley de su país al no jugar un partido amistoso en Corea el viernes pasado contra K-League Stars. Oh Seok-hyun, abogado de L.K.B & Partners, presentó una denuncia por fraude ante la policía contra el portugués y la Juventus, así como contra TheFasta, la agencia que organizó el evento.

Coreanos pagaron entradas para verlo y se quedaron con las ganas

El astro portugués vio el partido desde el banquillo pese a que su equipo había acordado con la organización que se vestiría de corto al menos 45 minutos. El estadio se llenó de aficionados que salieron decepcionados porque el ex crack del Real Madrid no saltó al terreno de juego y decidieron presentar una demanda colectiva.

Incluso si se sospecha un engaño deliberado, es poco probable que Ronaldo tenga que viajar a Corea del Sur para ser interrogado. En teoría, la policía podría recurrir a Interpol o pedirle a un gobierno extranjero que lo extradite, pero eso parece desproporcionado ya que Interpol solo se involucra en delitos que conllevan un castigo de más de un año de prisión.

Aún así, la imagen del jugador portugués ha quedado muy deteriorada en Corea. Todo quedaría en las manos de sus abogados o de la Juventus y todo apunta a que no pasará de una simple demanda.

La Juventus continuará entrenando para el nuevo arranque de la Serie A. El conjunto dirigido por Maurizio Sarri espera seguir manteniendo la condición de campeón de su liga durante la próxima temporada y, a su vez, poner el listón de las expectativas mucho más alto, siendo la Champions League la gran deseada por toda la plantilla.

Cristiano habló del futuro de Neymar

Ronaldo estuvo en España, donde fue premiado por el diario Marca con el trofeo leyenda. El ex jugador del Real Madrid habló de varios temas, pero llamó la atención cuando se refirió al brasileño Neymar, quien vive un drama en el PSG de Francia.

"Se habla mucho de él, para Madrid, Barça, Juve... Es el trabajo de la prensa porque hay que vender pero pienso que se va a quedar en París y si no es así, que busque donde sea feliz y donde pueda expresar su fútbol que es mucho, que no tenga lesiones, que le está pasando mucho y le tiene que preocupar. A mí me preocupa porque me gusta ver al chico jugando. Al margen de donde juegue, que se cuide y no tenga lesiones, eso es lo que deseo para él", manifestó.