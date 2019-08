Nicolás Pépé: El africano más caro y el fichaje más costoso en la historia del Arsenal [VIDEO]

Los días del Arsenal con mínima inversión en los mercados de fichajes han quedado atrás. La directiva del importante equipo de Londres quiere volver a la élite en el fútbol inglés y, de la mano del nuevo entrenador Unai Emery, han dejando gratas impresiones. El DT francés quiere mayor potencia en sus líneas y uno de sus pedidos fue en la delantera, llegando hoy Nicolás Pépé.

El delantero marfileño, luego de varios días llenos de rumores, finalmente oficializó su nuevo vínculo con los gunners. A través de las redes sociales, Arsenal anunció la contratación de Nicolás Pépé por las próximas 5 temporadas, por una cifra récord para la entidad: en total han sido 89 millones de dólares los invertidos en la transacción con el Lille de Francia para obtener los derechos del goleador.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩 🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW

De esta forma, el marfileño se convierte en el futbolista más caro en la historia de los gunners. El top 5 está conformado en su mayor parte por hombres en ofensiva, los cuales se han hecho fundamentales en el Arsenal. Tras Nicolás Pépé, la lista queda de la siguiente forma: Pierre-Emerick Aubameyang (2018, 68 M$), Alexandre Lacazette (2017, 57 M$), Mesut Özil (2013, 52 M$).

En la siguiente casilla se encuentran tres hombres parejos en la inversión que realizaron cuando llegaron: Granit Xhaka (2016, 43 M$), Alexis Sánchez (2014, 43 M$) y Shkodran Mustafi (2016, M$). Arsenal abrió la billetera y la expectativa por ver brillar al nuevo hombre en ofensiva es muy grande, en especial por los hinchas gunners. Nicolás Pépé viene de anotar 22 goles (más 11 asistencias) con Lille.

Además, el marfileño de 24 años no solo tiene el rótulo de ser la más cara contratación en la historia del Arsenal, sino también el representante de África que mayor costo ha tenido. Si bien hay estrellas a nivel mundial de dicho continente, el actual mercado ha hecho que las cifras se enfríen de forma impresionante. Pépé superó a Cedric Bakambu (79 M$) cuando pasó de Villarreal al Beijing Guoan.

Nicolas Pepe becomes the most expensive African player of all time 💰🌍 pic.twitter.com/urIlzppDyu