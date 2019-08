Liverpool vs Manchester City [EN VIVO] Partidazo por la Community Shield

ESPN EN VIVO Liverpool vs Manchester City ONLINE | Este domingo 4 de agosto se juega la Community Shield 2019 entre los 'Reds' y los 'Citizens'. El duelo está pactado para las 9:00 a.m. (hora peruana) en Wembley y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN 2 para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

La temporada en Inglaterra empieza con un partidazo y condimentado por la polémica. El Manchester City de Pep Guardiola, ganador del triplete local, enfrentará al Liverpool de Jurgen Klopp, subcampeón de la Premier League, por el título de la Community Shield (una especie de Supercopa inglesa).

Klopp le sacó en cara a Guardiola que el Manchester City es un equipo hecho a base de talonario y la respuesta del español fue contundente. Recordó la inversión de más de 200 millones de euros la pasada temporada para así devolver la gloria al Liverpool en la Champions League.

Ahora bien, el contraste es enorme en inversión para la presente temporada. El Manchester City ha invertido 90 millones de euros en Rodri, Angeliño y Zack Steffen (cedido al Fortuna Dusseldorf) mientras el Liverpool apenas ha gastado 1,9 'kilos' por el joven central holandés Sepp van den Berg.

La Community Shield 2019 será la primera edición en la historia en la que rivalizarán el Liverpool y el Manchester City, que no podrán disponer de todos sus efectivos.

El campeón inglés, que jugará con una camiseta conmemorativa a su 125 aniversario, no podrá contar con Ederson y Fernandhinho, los más cortos de preparación tras lograr la Copa América 2019 con Brasil. En la vereda del frente, Klopp no podrá disponer de Sadio Mané, subcampeón de la Copa África con Senegal.

Four S U P E R B strikes and an electric atmosphere. ⚡️⚡️



⏪⏪ to that memorable 4-3 win against tomorrow's opponents... 😍 pic.twitter.com/IZUSJWtkau — Liverpool FC (@LFC) August 3, 2019

Ahora bien, la imagen que han dejado ambos clubes en pretemporada ha sido muy distinta. El Liverpool se mostró muy frágil en defensa y con poca pegada debido a la ausencia de su tridente. Cuando se incorporaron Salah y Firmino, los 'Reds' ganaron al Olympique de Lyon, pero antes cayeron ante Borussia Dortmund, Sevilla, Nápoli y rascaron un empate ante el Sporting de Lisboa.

El Manchester City, por su parte, ganó tres de sus cuatro partidos de pretemporada. Apenas concedió un empate en el Wolverhampton y ha recuperado para la causa al belga Kevin de Bruyne, mermado por las lesiones en la temporada pasada.

Not a bad run of games at Wembley 😏



Who's ready for Sunday? ⚽️



🔵 #mancity pic.twitter.com/foNwsA7mxU — Manchester City (@ManCity) August 2, 2019

Vale destacar que el Liverpool y el Manchester City apenas se han enfrentado en una ocasión en Wembley. Aquello fue por la Copa de la Liga 2016 cuando el equipo de Pep Guardiola se alzó con el título en la tanda de penales tras el empate en el tiempo reglamentario.

En el mítico Wembley, el Manchester City aspira a su segunda Community Shield consecutiva y la sexta de su historia mientras el Liverpool su decimosexta corona tras 13 años de sequía.

Liverpool vs Manchester City EN VIVO | Alineaciones probables

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabihno, Henderson, Wijnaldum; Shaquiri, Salah y Firmino.

Manchester City: Bravo; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Gundogan, De Bruyne, Silva, Bernardo Silva; Sterling y Agüero.

Fecha, hora y canal del Liverpool vs Manchester City

Fecha: Domingo 4 de agosto

Hora: 9:00 a.m. (hora peruana)

Canal: ESPN 2

Horarios del Liverpool vs Manchester City

Perú: 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 9:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

México: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Dónde ver el Liverpool vs Manchester City

La Community Shield 2019 será transmitida por ESPN 2 para toda Latinoamérica y DAZN para España.

Liverpool vs Manchester City EN VIVO: ¿Dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Liverpool vs Manchester City, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.