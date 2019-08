Agente de Coutinho: "Es difícil que fiche por un rival del Liverpool"

El futuro de Philippe Coutinho sigue en el aire y no se sabe con exactitud su próximo paradero. Medios españoles informan que el brasileño no se moverá del Camp Nou, mientras que en Inglaterra indican todo lo contrario.

Lo único cierto es que 'La Perla' no llegará al Manchester United, escuadra que se metió entre los palos las últimas semanas, así lo desveló su presentante Kia Joorabchian. Entonces, ¿llegará al Arsenal?

Este último sábado, 'Daily Mail' desveló que el Arsenal iba a iniciar negociaciones con el Barcelona por la cesión de Philippe Coutinho, quien no figura en los planes de Ernesto Valverde.

Esa era la última información respecto a su paradero, pero los periodistas se fueron por otra rama y le preguntaron a Kia Joorabchian por la oferta del Manchester United. El nacido en Irán sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones.

"El Manchester United es un gran club, tengo jugadores allí y les tengo todo el respeto, pero en lo que respecta a Philippe, sería extremadamente difícil, un movimiento casi imposible", agregó Joorabchian .

Con ello, quedó descartado cualquier posible arribo de 'La Perla' al Old Trafford. Lo del Arsenal quedó en stand by y esperarán a que se resuelva su situación en Barcelona para ficharlo o no.

EL DATO:

Philippe Coutinho tuvo un paso fugaz por las filas del Inter de Milán (2010-11 al 2012-13).