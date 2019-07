Klopp le cerró la puerta del Liverpool a Bale y Coutinho

Para Jurgen Klopp, no existe la necesidad de vender esperanza o jugar al misterio. La sinceridad es su sello y todavía más cuando se trata de posibles fichajes para su Liverpool, vigente campeón de Europa.

Gareth Bale y Philippe Coutinho son dos jugadores que se encuentran en la rampa de salida y que interesan a varios clubes importantes de Europa, sin embargo, el Liverpool no es uno de ellos.

Jurgen Klopp elogió a los jugadores del Real Madrid y Barcelona respectivamente, pero aclaró que a día de hoy no son opción para 'su' Liverpool.

"Bale es un jugador del Real Madrid y si él se va de ahí tendrá un contrato carísimo", afirmó Klopp a 'Sky Sports News'. "Es un gran jugador y me gusta mucho, pero no se trata de él. Hay que crear un equipo y un equipo no es una colección de individualidades, deben trabajar en conjunto", agregó.

En una entrevista con ESPN, el DT del Liverpool no fue ajeno a la situación de Philippe Coutinho y aclaró que la economía del club no da para realizar un gran desembolso.

"En general, es un jugador que ayudaría a cualquier jugador, pero no se trata de eso. Creo que es un jugador fantástico pero sería una cantidad de dinero muy muy muy muy muy grande y no es el año para eso", afirmó Klopp.

"Simplemente no es posible. Como dije, Tenerlo hace que cualquier equipo mejore, pero realmente espero que tenga suerte en el Barcelona. Tengo contacto con él pero no tan grande como para saber cómo le va", sentenció el técnico campeón de la Champions League.

Fichajes del Liverpool en la temporada 2019-20

El Liverpool apenas ha invertido 1,9 millones de euros en el presente mercado de fichajes. Aquel desembolso fue para comprar a Sepp van den Berg, central holandés de apenas 17 años y que llega procedente del PEC Zwolle.