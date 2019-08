Manchester City: Riyad Mahrez no jugó ante Liverpool para evitar un doping positivo [VIDEO]

El Manchester City se ha llevado el primer título de la temporada en Inglaterra el último domingo, cuando disputó la Community Shield ante Liverpool, un rival de temer. Si bien es cierto, el equipo salía recién de la pretemporada, la ausencia de un hombre en los ciudadanos causó sorpresa: la de Riyad Mahrez. El argelino decidió no ser parte de este juego por una curiosa razón.

Luego de disputar la Copa Africana de Naciones 2019 con la Selección de Argelia, además de pasar por sus respectivas vacaciones de pretemporada, el habilidoso atacante se integró a los trabajos del Manchester City. Su buen nivel, a pesar de no ser parte del equipo titular, hacía pensar que sería parte del juego ante Liverpool, aunque finalmente no apareció ni en la banca de suplentes.

Fue notoria la ausencia del ex Leicester City, por lo que Josep Guardiola, su actual entrenador en el club celeste, fue consultado sobre lo que sucedía. “Riyad tomó un poco de medicina, sólo un poco, pero no sabemos lo que tomó y por lo tanto el control antidopaje era un riesgo”, fueron las palabras del DT español que recogió The Sun, un medio conocido de Inglaterra.

¿Qué problema médico atraviesa Riyad Mahrez?

El último viernes, el volante ofensivo entrenó a la par de sus compañeros, pero mostró una molestia ocular, lo que impedía el desarrollo óptimo de los trabajos que le encomendaron. Con la finalidad de terminar con los problemas con la visión, Riyad Mahrez recibió medicamentos, aunque uno de los compuestos podría afectar los resultados de los controles antidrogas que normalmente se realizan.

El miedo por tener un doping positivo hizo que Riyad Mahrez decida, en consenso con el comando técnico, quedar al margen del primer juego oficial del Manchester City en la temporada. Finalmente, el argelino no participó del nuevo título que los ciudadanos terminaron obteniendo, seguramente quedando con una sed de revancha para los siguientes torneos que se avecinan.

Riyad Mahrez ganó la Copa Africana de Naciones con Argelia

La participación de Riyad Mahrez con su seleccionado fue más que positiva, pues terminó por lograr el segundo título en la historia de Argelia en esta competición. El volante terminó oficialmente una temporada llena de éxitos, pues aparte de los 4 títulos con el Manchester City, levantó un trofeo con su representativo nacional. Pep Guardiola lo quiere activo lo más pronto posible.