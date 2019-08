Gary Cahill jugará en el Crystal Palace de la Premier League tras dejar Chelsea [VIDEO]

La Premier League alista muchas sorpresas para el inicio de la temporada 2019-20, en especial por las grandes movidas de los clubes grandes, además del interés de los ubicados fuera del top 6. Uno de ellos es el Crystal Palace de Londres, que mantuvo a la mayor parte de sus figuras y ahora refuerza la zona defensiva con un hombre de larga experiencia: Gary Cahill.

El equipo dirigido por el veterano Roy Hodgson ha tenido un desempeño parejo tanto en ataque como en defensa, aunque ahora busca un poco de calidad en su zaga central. Gary Cahill se despide del Chelsea como una pieza fundamental de los logros conseguidos a nivel local e internacional, siendo líder de la defensa e incluso capitán en repetidas ocasiones.

Para aquella temporada 2011-12, un joven Gary Cahill dejó el Bolton Wanderers, luego de 4 años ahí, para enrolarse a las filas del Chelsea. Desde su aparición con los ‘Blues’, el nivel del defensa cautivó a todos en Inglaterra, incluso celebrando el título de la Champions League en su primera campaña. Sin duda, su recorrido en el club londinense iba en crecimiento.

📝 Introducing Gary Cahill and our brand new third kit...#CPFC