Confirmado: Luka Modric seguirá en el Real Madrid

El Real Madrid se ha unido a la puja por Neymar y desde Barcelona aseguraron que la oferta presentada al PSG fueron 120 millones de euros más el pase de Luka Modric, uno de los referentes del club y considerado el mejor jugador del mundo en el 2018.

Ahora bien, lo cierto es que el Real Madrid está interesado en lograr el fichaje de Neymar. Lo que no es que el acuerdo esté cerca de darse y que aquello incluya a Luka Modric, futbolista de 33 años que afronta su octava temporada en el club español.

Si bien los rumores se acrecentaron por la ausencia de Luka Modric en la lista de convocados para enfrentar al Red Bull Salzburgo en Austria, lo cierto es que la baja del croata en el amistoso del Real Madrid fue por problemas físicos.

Desde el entorno de Luka Modric dejaron en claro que el jugador no saldrá del Real Madrid. Tanto MARCA como AS, medios madrileños, aseguraron que el croata no contempla una salida del club, mucho menos "entrar en ningún trueque con el PSG".

Además, Modric es una pieza vital en el Real Madrid de Zidane y menos el club está dispuesto a desprenderse de un histórico mediante una "operación basada en un intercambio".

Luka Modric llegó al Real Madrid en el 2012 procedente del Tottenham por 30 millones de euros. El croata fue un pedido expreso de José Mourinho y ya lleva 15 títulos con el club con las 4 Champions League como trofeos más importantes.

Neymar, un viejo anhelo del Real Madrid

Si existe un jugador al que siempre ha querido tener Florentino Pérez, ese fue, es y seguirá siendo Neymar. El brasileño es un viejo sueño del club, que lo tuvo unas semanas cuando era un niño y luego del actual mandatario del Real Madrid, que perdió la pelea con el Barcelona por hacerse con el pase del crack paulista. Tras las dudas en la pretemporada, Pérez está decidido a lanzar una nueva ofensiva por 'Ney' y de una vez por todas tener al crack que siempre ha querido vestir de blanco.