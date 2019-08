José Mourinho: "decirle tres veces que no al Real Madrid es imposible"

José Mourinho siempre será una voz autorizada para opinar sobre el Real Madrid. Esta vez el entrenador portugués, para la serie documental 'The Making Of' de DAZN, recordó las dos veces que rechazó al conjunto "merengue".

"Decirle tres veces que no al Real Madrid es imposible", fue lo primero que dijo en declaraciones extraídas del capítulo de José Mourinho en la docuserie, titulado 'La Familia'.

El DT portugués también se refirió a la final de la Champions League del 2010, ganado por Inter de Milán en el Bernabéu.

"La razón por la que cuando acabó el partido no volví a Milán es porque, si hubiera vuelto a Milán, creo que no me habría ido al Madrid", empezó explicando José Mourinho.

"Había tomado la decisión. El contrato no estaba firmado, pero había tomado la decisión. Había decidido irme al Real Madrid, no había ido en dos ocasiones y era la tercera oportunidad. Decirle no al Madrid una vez es difícil, dos es muy difícil y tres es imposible", agregó el técnico.

DATO: El 28 de mayo de 2010 se hizo oficial el fichaje de José Mourinho por el Real Madrid por cuatro temporadas.