¡Terrible! Techo del estadio del AZ Alkmaar de Holanda se derrumba por fuertes vientos

Un hecho curioso sucedió en Holanda, pues resulta que el techo del estadio del club AZ Alkmaar sufrió un desperfecto producto de los fuertes vientos que a ese país azota y se derrumbó. La naturaleza y sus estragos provocaron la caída de una gran parte del AFAS Stadion, sin embargo, y para la tranquilidad de todos, dicho acontecimiento no provocó pérdidas humanas.

Producto de esto, miles de hinchas del mencionado club, hicieron sentir su preocupación mediante las redes sociales tales como Twitter, en donde compartieron además, diferentes fotografías sobre lo ocurrido. Los hinchas quedaron más tranquilos cuando se informó que no se registraron daños humanos.

Posterior a esto, la directiva del club AZ Alkmaar a la cabeza de Robert Eenhoorn, comentó: "Estamos muy conmocionados, pero especialmente felices de que no haya habido sufrimiento humano", además agregó para finalizar: "No se jugarán partidos en el estadio si la situación no es segura".

Cabe señalar que esta no es la primera vez que este tipo de sucesos azotan a esta localidad y, sobre todo, a este recinto deportivo; el 29 de agosto del 2013, en pleno encuentro ante Atromitos griego por la vuelta de la fase clasificatoria de la Europa League, el estadio se incendió y a los 57 minutos de iniciado el cotejo, el duelo se tuvo que paralizar por dichas condiciones.

Estas condiciones climatológicas, mantienen en alerta a los pobladores de dicha localidad, pues ya existen consecuencias graves producto del mal tiempo que afrontan, una de ellas es el fallecimiento de un ciclista de 58 años a quien lamentablemente le cayó un árbol encima en Linschoten.

Finalmente, a pesar de que varias fechas deportivas se han reprogramado por dichas situaciones, el calendario de Campeonatos de Europa no se moverá y continuará con sus fechas originales.