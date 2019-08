Manchester United vs Chelsea [EN VIVO] Guía TV por la fecha 1 de Premier League

Manchester United vs Chelsea EN VIVO ONLINE GRATIS | equipos se enfrentan este domingo desde las 10:30 a.m. (hora peruana) por la primera fecha de la Premier League. El encuentro se realizará en el Old Trafford, la transmisión estará a cargo de ESPN sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del cotejo a través de Líbero.pe que tendrá la más completa información del vibrante encuentro.

¡MAÑANA! #MUFC 🆚 @ChelseaFC_Sp



Dos titanes del fútbol, dos leyendas en los respectivos banquillos, un partidazo para arrancar la nueva temporada de la #PremierLeague 🙌



⏰Nos vemos a las 16:30 BST en Old Trafford pic.twitter.com/KZT7xzlNWM — Manchester United (@ManUtd_Es) August 10, 2019

Este encuentro que servirá como el arranque de la Premier League será el perfecto escenario para la demostración de talentos de ambos equipos, pues cada uno con diferentes figuras serán las piezas fundamentales para lo que será el inicio de esta gran temporada que seguramente todos los invitados a concursar, querrán ganar.

El cuadro de Chelsea llega a este encuentro con la moral en alto, esto luego de haber ganado la Europa League y clasificar como tercero en la edición pasada de la Premier League. Sin embargo, luego de perder a una de sus piezas más importantes (Eden Hazard), y además, recibir la noticia de no poder fichar hasta el 2020 por una sanción impuesta por la FIFA, su única satisfacción ha sido la llega de Stamford Bridge.

¡Falta ☝️ día para nuestro debut en la @premierleague!



Ya no podemos esperar para el arranque de temporada frente a un viejo conocido, @ManUtd_Es.



Además, en Old Trafford, dos leyendas de sus respectivos clubes se verán las caras. #MUNCHE pic.twitter.com/6VLN8bZemn — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) August 10, 2019

Por su parte, Manchester United no la viene pasando muy bien que digamos, esto luego de decepcionar en el torneo pasado, llegando a estar 32 puntos debajo del Manchester City. El cuadro de los ‘Red devils’ quiere reivindicar su actuación en esta temporada tratando de vencer a uno de sus más grandes rivales en la lucha de llegar a la ansiada Champions League: Chelsea.

Manchester United vs. Chelsea | Canales en el mundo

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Australia: Optus Sport

- Bélgica: Play Sports 1, VOOsport World 1

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Francia: RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

- Alemania: Sky Go, Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD

- Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- España: DAZN Spain

- Estados Unidos: SiriusXM FC, NBC Sports Live Extra App, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Manchester United vs. Chelsea | Horarios en el mundo

Perú 10:30 a.m.

Ecuador 10:30 a.m.

Colombia 10:30 a.m.

México 10:30 a.m.

Bolivia 11:30 a.m.

Paraguay 11:30 a.m.

Chile 11:30 a.m.

Venezuela 11:30 a.m.

Argentina 12:30 p.m.

Uruguay 12:30 p.m.

Brasil 12:30 p.m.

España 5:30 p.m.

Estados Unidos: 08:30 PT/11:30 horas

Manchester United vs. Chelsea | Posibles alineaciones

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Smalling, Shaw, Fred, McTominay, James, Lingard, Martial, Rashford.

Chelsea : Kepa, Azpilicueta, Zouma, Luiz, Emerson, Kovacic, Jorginho, Pedro, Barkley, Pulisic, Giroud.