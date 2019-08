Transmisión de partidos HOY [EN VIVO] domingo 11 de agosto

Partidos de hoy domingo 11 de agosto, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en Copa Bicentenario, Premier League, Ligue 1, Liga 2, Liga MX, Brasileirao y MLS. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

8:00 a.m. Arsenal vs Newcastle

9:00 a.m. Internacional vs Corinthians

10:30 a.m. Manchester United vs Chelsea

1:00 p.m. Real Madrid vs Roma

4:00 p.m. Universitario vs Los Caimanes

COPA BICENTENARIO

Los octavos de final de la Copa Bicentenario 2019 tiene en su segundo día de competencia a Universitario en busca de su boleto a la siguiente fase. El equipo de Ángel Comizzo debe vencer a Los Caimanes en Chiclayo para seguir en carrera por el cupo a la Copa Sudamericana.

11:00 a.m. Deportivo Coopsol vs San Martín

1:30 p.m. Atlético Grau vs UTC

4:00 p.m. Los Caimanes vs Universitario

LIGA 2

3:30 p.m. Unión Huaral vs Santa Rosa

AMISTOSOS DE CLUBES

1:00 p.m. Roma vs Real Madrid

2:00 p.m. Fiorentina vs Galatasaray

PREMIER LEAGUE

La Premier League acaba de arrancar y ya nos regala un partidazo en su primera fecha. Manchester United y Chelsea chocan en Old Trafford en busca de demostrar para qué están en la temporada 2019-20. El Arsenal, por su parte, visitará a Newcastle con la consigna de ganar en un curso en el que ilusiona y mucho la llegada del marfileño Nicolás Pépé.

8:00 a.m. Leicester vs Wolves

8:00 a.m. Newcastle vs Arsenal

10:30 p.m. Manchester United vs Chelsea

LIGUE 1

Sin Neymar, el PSG arranca su camino hacia otro título en Francia. El equipo de Thomas Tuchel recibe al Nimes y aspira a regalarle un triunfo a su afición en este arranque de temporada. La fiesta está garantizada con la presencia de Kylian Mbappé.

8:00 a.m. Lille vs Nantes

10:00 a.m. Estrasburgo vs Metz

2:00 p.m. PSG vs Nimes

EREDIVISIE

5:15 a.m. Sittard vs Heracles

7:30 a.m. Heerenven vs Feyenoord

7:30 a.m. Waalwijk vs AZ Alkmaar

9:45 a.m. Utrecht vs Zwolle

1:00 p.m. PSV vs Den Haag

COPA DE ALEMANIA

8:30 a.m. Eichstatt vs Hertha Berlín

8:30 a.m. Mannheim vs Eintracht Frankfurt

8:30 a.m. Osnabruck vs RB Leipzig

11:30 a.m. Chemnitzer vs Hamburgo

11:30 a.m. Wehen vs Colonia

BRASILEIRAO

9:00 a.m. Internacional vs Corinthians

2:00 p.m. Avaí vs Cruzeiro

2:00 p.m. Botafogo vs Athletico Paranaense

2:00 p.m. Palmeiras vs Bahia

5:00 p.m. Goiás vs Vasco da Gama

PRIMERA DIVISIÓN DE CHILE

11:30 a.m. Palestino vs Unión La Calera

2:00 p.m. O'Higgins vs Colo Colo

4:30 p.m. Universidad Católica vs Coquimbo

LIGA ÁGUILA - CLAUSURA

2:00 p.m. Santa Fe vs Patriotas

4:00 p.m. Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pasto

5:00 p.m. Atlético Huila vs Millonarios

6:00 p.m. Rionegro Águilas vs Junior

8:00 p.m. Atlético Bucaramanga vs Cúcuta

MLS

2:55 p.m. Atlanta United vs New York City

5:00 p.m. Philadelphia Union vs Houston Dynamo

6:30 p.m. DC United vs Los Angeles Galaxy

9:00 p.m. Los Angeles FC vs New York Red Bulls

LIGA MX

12:00 p.m. Toluca vs América

6:45 p.m. Santos Laguna vs Puebla