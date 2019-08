Arsenal vs Newcastle EN VIVO vía ESPN 2: Primera fecha de la Premier League

Arsenal vs Newcastle EN VIVO vía ESPN 2 | domingo 11 de agosto a las 8:00 a.m. (hora peruana) por la primera fecha de la Premier League de Inglaterra. El encuentro se jugará en Estadio St. James' Park y también será transmitido por la señal de ESPN Play, Sky HD, DAZN y SporTV. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Martin Atkinson será el árbitro del encuentro, siendo también ayudado por la tecnología VAR. Nuevo camino para el Arsenal de Unai Emery, que en su segunda temporada promete ser una sorpresa en la liga inglesa. La entidad londinense parece ser la que mejor se ha reforzado en el mercado de verano que recién se cerró, fichando a hombres de buen nivel en cada una de sus líneas.

1️⃣ more sleep and then we're 🔙



So the question is... How would you like to see us line up tomorrow?#NEWARS pic.twitter.com/Ovclk2QpUu — Arsenal (@Arsenal) August 10, 2019

Existen todavía dudas en conformar el once, pues Kieran Tierney fue descartado y Nicolás Pépé es duda, ambos por lesión. Lo mismo sucede con Alexandre Lacazette, ya figura consagrada, que llega golpeado. Mientras, Mesut Özil y Sead Kolasinac no jugarán por sus problemas con la justicia. ¿La buena noticia? David Luiz en defensa y Dani Ceballos en el medio serán de la partida en Arsenal.

En delantera, Pierre Emerick Aubameyang será el hombre que llevará peligro a un Newcastle que no luce su mejor cara. ‘Las Urracas’ vuelven a pasar por un pobre mercado de transferencias por la corta inversión, ya desde años atrás. Perdieron a jugadores claves en el plantel, aunque ficharon a algunos que podrían destacar, aunque primero tendrán que acoplarse a la Premier League.

Rafa Benítez dejó de ser el DT, mientras que Ayoze Pérez y Salomón Rondón diezmaron el ataque. En su reemplazo, llegó el veterano Steve Bruce, con Joelinton, Allan Saint-Maximin y Andy Carroll, este último en declive. Aunque, la base del Newcastle está todavía armada: Martin Dúbravka en el arco, el duro defensa Jamaal Lascelles y la magia del paraguayo Miguel Almirón. ¿Harán respetar la casa?

The wait is almost over... pic.twitter.com/oRkXAkb2u4 — Newcastle United FC (@NUFC) August 10, 2019

Los últimos encuentros directos entre ambos clubes tienen la balanza inclinada a favor del Arsenal, que solo cayó en uno de los últimos 13 partidos por la Premier League. Una supremacía gunner, que Unai Emery espera seguir extendiendo.

Arsenal vs Newcastle: Antecedentes previos por la Premier League

01.04.19 Arsenal 2-0 Newcastle

15.09.18 Newcastle 1-2 Arsenal

14.04.18 Newcastle 2-1 Arsenal

12.12.17 Arsenal 1-0 Newcastle

02.01.16 Arsenal 1-0 Newcastle

Arsenal vs Newcastle: Posibles alineaciones por la Premier League

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, David Luiz, Sokratis, Monreal; Xhaka, Guendouzi, Ceballos, Mkhitaryan; Aubameyang, Nelson.

Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Willems; Ritchie, Shelvey, Ki, Almiron; Saint-Maximin, Joelinton.

Arsenal vs Newcastle EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Arsenal vs Newcastle, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.