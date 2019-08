Boca Juniors: ¿Cuando debuta Daniele De Rossi?

Daniele De Rossi es la nueva estrella de Boca Juniors y el nuevo atractivo del fútbol argentino, su llegada al club ‘xenienze’ ha entusiasmado a todos los gauchos sean o no hinchas del ‘azul y oro’, pero lo que todos se preguntan es cuando hará su debut el astro italiano.

El ex Roma se encuentra ansioso por debutar en Argentina, desde que anunciará su retiro del club de toda su vida en mayo de este año, De Rossi no ha pisado el terreno de juego, por lo que no ve la hora de regresar y hacer lo que mejor le sale, 'jugar a la pelotita'.

Según cuenta su amigo y ex compañero de club, Leandro Paredes, con el que mantiene una amistad, el italiano se encuentra se encuentra entrenado muy duro y tenía la intención de debutar este domingo ante Huracán por una fecha más de la Superliga Argentina.

"Estuve hablando que se hacía los últimos estudios que le faltaban, quiere entrenar y jugar el domingo, pero no creo que tenga la posibilidad”, efectivamente De Rossi no fue incluido para ese partido que terminó sin goles.

Cuando debutará De Rossi

El club 'xenienze' tiene previsto que el mediocampista debute el 18 de agosto ante Aldosivi en la Bombonera, de no concretarse esa fecha, la otra posibilidad que se maneja en el club es el 25 del mismo mes ante Banfield, pero en situación de visitante.

De Rossi tiene el visto bueno

Daniele De Rossi llegó el viernes el último jueves a la capital argentina junto a su esposa, se instaló en un hotel de la exclusiva zona de Puerto Madero y se dirigió a pasar los exámenes correspondientes, en los que sorprendió por encontrase en muy buenas condiciones físicas, como si nunca hubiese dejado de jugar fútbol.